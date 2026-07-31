Foro Valos 2026: así será el cronograma de la cumbre de sostenibilidad y negocios de Cuyo

Los días 12 y 13 de agosto, la Nave Cultural será escenario de una nueva edición delForo Valos, uno de los principales encuentros de sostenibilidad y negocios de Cuyo. Bajo el lema "Sosteniendo el impacto positivo", la propuesta reunirá a empresarios, funcionarios, especialistas y referentes del sector para debatir sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones en un contexto de cambios económicos y sociales.
Organizado por VALOS y coorganizado por WOFA, el foro buscará promover el intercambio de experiencias, visibilizar iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible y generar espacios de encuentro entre el sector privado, el ámbito público y la academia.
El foro buscará promover el intercambio de experiencias, visibilizar iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible.
La agenda contempla dos jornadas de conferencias, paneles y actividades de networking, con ejes vinculados al impacto social, energía, liderazgo, finanzas sostenibles, ESG, biodiversidad y tecnología.
Agenda del primer día del Foro Valos 2026
Miércoles 12 de agosto
09.40 | Apertura oficial.
10.10 | Keynote "Impacto social y salud comunitaria", a cargo de Diego Bustamante (Fundación Pata Pila).
10.40 | Panel "La transición que estamos construyendo", con Alejandro Burlot (EMESA) y Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza.
11.50 | Panel "Empresas que construyen futuro", con Walter Bressia y Farid Nallim, moderado por Federico Broquen.
12.30 | Keynote "Inclusión y liderazgo", de Fundación Empate.
15.00 | Panel "Cómo sostener el propósito cuando el contexto cambia", con Carina Egea y Juan José Núñez.
15.40 | Keynote sobre ESG, medición y estrategia, a cargo de Lara Lovero (GRI Argentina).
16.50 | Panel "La confianza como infraestructura invisible", con Marcela Peltier, moderado por Juan Manuel Alvarado.
El encuentro mantiene estándares de evento carbono neutral y residuos cero.
Segunda jornada, biodiversidad e inteligencia artificial
Jueves 13 de agosto
14.40 | Keynote "Ciencia y exploración", a cargo de Nadia Cerino (CONICET).
15.10 | Panel "Lo que debemos sostener", con Esteban Carabelli (FSC Argentina) y Silvina Giudici (Reserva Natural Villavicencio).
16.20 | Panel "Cómo sostener organizaciones humanas en la era de la IA", con Marcos Bruno, Maximiliano Campanella Knap y Lucas Fernández.
17.00 | Cierre oficial del Foro Valos 2026.
19.30 | Cóctel de cierre por invitación en el Hotel MOD.
Además, el encuentro mantiene estándares de evento carbono neutral y residuos cero. Desde VALOS destacaron que fue el primer evento empresarial de Cuyo en compensar su huella de carbono mediante el Mercado Voluntario de Carbono.
Desde hace 23 años, VALOS promueve prácticas de responsabilidad y sostenibilidad.
Foto: gentileza
Sobre VALOS
Desde hace 23 años, VALOS promueve prácticas de responsabilidad y sostenibilidad junto a empresas y empresarios que operan en Mendoza o en relación al ecosistema emprendedor y empresario mendocino, alentando relaciones sinérgicas y propiciando el desarrollo sostenible de la región.