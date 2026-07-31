Foro Valos 2026: así será el cronograma de la cumbre de sostenibilidad y negocios de Cuyo

Los días 12 y 13 de agosto, la Nave Cultural será escenario de una nueva edición del Foro Valos , uno de los principales encuentros de sostenibilidad y negocios de Cuyo. Bajo el lema "Sosteniendo el impacto positivo", la propuesta reunirá a empresarios, funcionarios, especialistas y referentes del sector para debatir sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones en un contexto de cambios económicos y sociales.

Organizado por VALOS y coorganizado por WOFA , el foro buscará promover el intercambio de experiencias, visibilizar iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible y generar espacios de encuentro entre el sector privado, el ámbito público y la academia.

La agenda contempla dos jornadas de conferencias, paneles y actividades de networking, con ejes vinculados al impacto social, energía, liderazgo, finanzas sostenibles, ESG, biodiversidad y tecnología.

El foro buscará promover el intercambio de experiencias, visibilizar iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible.

Según la organización, el Foro Valos 2025 reunió a 400 asistentes , alcanzó a más de 70.000 cuentas en redes sociales y obtuvo un nivel de satisfacción de 4,73 sobre 5 entre los participantes.

Además, el encuentro mantiene estándares de evento carbono neutral y residuos cero. Desde VALOS destacaron que fue el primer evento empresarial de Cuyo en compensar su huella de carbono mediante el Mercado Voluntario de Carbono.

Información clave del evento

Fecha: 12 y 13 de agosto de 2026.

Lugar: Nave Cultural, Mendoza.

Organiza: VALOS y WOFA.

Contacto e inscripciones: [email protected] | Tel: +54 9 261 5630231 | Sitio web: valos.org.ar

Redes sociales: Instagram y LinkedIn @valos_sostenible | X: /valosmendoza

Entradas: https://form.piprestaciones.ar/event/valos

Desde hace 23 años, VALOS promueve prácticas de responsabilidad y sostenibilidad. Foto: gentileza

Sobre VALOS

Desde hace 23 años, VALOS promueve prácticas de responsabilidad y sostenibilidad junto a empresas y empresarios que operan en Mendoza o en relación al ecosistema emprendedor y empresario mendocino, alentando relaciones sinérgicas y propiciando el desarrollo sostenible de la región.