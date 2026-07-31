31 de julio de 2026
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Foro Valos 2026: así será el cronograma de la cumbre de sostenibilidad y negocios de Cuyo

El encuentro será en Mendoza y pondrá foco en liderazgo, IA y sostenibilidad. Habrá paneles, conferencias y networking. Los detalles del evento.

Foro Valos 2026: así será el cronograma de la cumbre de sostenibilidad y negocios de Cuyo

Foro Valos 2026: así será el cronograma de la cumbre de sostenibilidad y negocios de Cuyo

Por Sitio Andino Economía

Los días 12 y 13 de agosto, la Nave Cultural será escenario de una nueva edición del Foro Valos, uno de los principales encuentros de sostenibilidad y negocios de Cuyo. Bajo el lema "Sosteniendo el impacto positivo", la propuesta reunirá a empresarios, funcionarios, especialistas y referentes del sector para debatir sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones en un contexto de cambios económicos y sociales.

Organizado por VALOS y coorganizado por WOFA, el foro buscará promover el intercambio de experiencias, visibilizar iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible y generar espacios de encuentro entre el sector privado, el ámbito público y la academia.

El foro buscará promover el intercambio de experiencias, visibilizar iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible.

El foro buscará promover el intercambio de experiencias, visibilizar iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible.

La agenda contempla dos jornadas de conferencias, paneles y actividades de networking, con ejes vinculados al impacto social, energía, liderazgo, finanzas sostenibles, ESG, biodiversidad y tecnología.

Agenda del primer día del Foro Valos 2026

Miércoles 12 de agosto

  • 09.40 | Apertura oficial.
  • 10.10 | Keynote "Impacto social y salud comunitaria", a cargo de Diego Bustamante (Fundación Pata Pila).
  • 10.40 | Panel "La transición que estamos construyendo", con Alejandro Burlot (EMESA) y Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza.
  • 11.50 | Panel "Empresas que construyen futuro", con Walter Bressia y Farid Nallim, moderado por Federico Broquen.
  • 12.30 | Keynote "Inclusión y liderazgo", de Fundación Empate.
  • 15.00 | Panel "Cómo sostener el propósito cuando el contexto cambia", con Carina Egea y Juan José Núñez.
  • 15.40 | Keynote sobre ESG, medición y estrategia, a cargo de Lara Lovero (GRI Argentina).
  • 16.50 | Panel "La confianza como infraestructura invisible", con Marcela Peltier, moderado por Juan Manuel Alvarado.
El encuentro mantiene estándares de evento carbono neutral y residuos cero.

El encuentro mantiene estándares de evento carbono neutral y residuos cero.

Segunda jornada, biodiversidad e inteligencia artificial

Jueves 13 de agosto

  • 14.40 | Keynote "Ciencia y exploración", a cargo de Nadia Cerino (CONICET).
  • 15.10 | Panel "Lo que debemos sostener", con Esteban Carabelli (FSC Argentina) y Silvina Giudici (Reserva Natural Villavicencio).
  • 16.20 | Panel "Cómo sostener organizaciones humanas en la era de la IA", con Marcos Bruno, Maximiliano Campanella Knap y Lucas Fernández.
  • 17.00 | Cierre oficial del Foro Valos 2026.
  • 19.30 | Cóctel de cierre por invitación en el Hotel MOD.

La edición anterior y el compromiso ambiental

Según la organización, el Foro Valos 2025 reunió a 400 asistentes, alcanzó a más de 70.000 cuentas en redes sociales y obtuvo un nivel de satisfacción de 4,73 sobre 5 entre los participantes.

Además, el encuentro mantiene estándares de evento carbono neutral y residuos cero. Desde VALOS destacaron que fue el primer evento empresarial de Cuyo en compensar su huella de carbono mediante el Mercado Voluntario de Carbono.

Información clave del evento

  • Fecha: 12 y 13 de agosto de 2026.
  • Lugar: Nave Cultural, Mendoza.
  • Organiza: VALOS y WOFA.
  • Contacto e inscripciones: [email protected] | Tel: +54 9 261 5630231 | Sitio web: valos.org.ar
  • Redes sociales: Instagram y LinkedIn @valos_sostenible | X: /valosmendoza
  • Entradas: https://form.piprestaciones.ar/event/valos
Desde hace 23 años, VALOS promueve prácticas de responsabilidad y sostenibilidad.

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