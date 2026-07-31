31 de julio de 2026
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Combustible

El Gobierno actualizó parcialmente el impuesto a los combustibles: qué impacto tendrá en el precio de la nafta

La medida comenzará a regir desde el 1 de agosto. El Ejecutivo volvió a postergar parte del ajuste impositivo para septiembre con el objetivo de moderar el impacto sobre los precios en los surtidores.

El Gobierno dispuso un aumento parcial del Impuesto a los combustibles para agosto

El Gobierno dispuso un aumento parcial del Impuesto a los combustibles para agosto

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización parcial de los impuestos que gravan a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una medida que comenzará a regir desde este 1 de agosto y que tendrá incidencia en el precio de la nafta y el gasoil. Al mismo tiempo, el Ejecutivo resolvió postergar hasta septiembre la aplicación del resto de los incrementos pendientes.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 693/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo es aplicar una parte de la actualización de los tributos sin trasladar de una sola vez el total del incremento acumulado a los consumidores.

Cómo aumentan los impuestos

Según la norma, para las naftas se actualizan parcialmente el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

Para las naftas sin plomo (hasta 92 RON y más de 92 RON) y la nafta virgen, el incremento del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos en agosto es de $10,572 por unidad de medida, más $0,648 del Impuesto al Dióxido de Carbono.

Para el gasoil, el incremento del componente del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos es de $9,511, más $5,150 del diferencial para el área patagónica y el departamento Malargüe (artículo 7° inciso d de la Ley 23.966), más $1,084 del Impuesto al CO. Estos importes son los que se suman a los montos ya vigentes en agosto.

El resto de los ajustes impositivos que permanecían pendientes volverá a diferirse y comenzará a aplicarse, en principio, desde el 1 de septiembre.

Qué puede pasar con los precios en los surtidores

Si bien el Gobierno definió la actualización de los impuestos, el impacto final sobre el precio que pagarán los consumidores dependerá de la decisión que adopten las empresas petroleras respecto de sus listas de precios.

La actualización de los tributos forma parte del esquema que el Ejecutivo viene aplicando desde hace varios meses, con aumentos parciales y postergaciones sucesivas de los incrementos acumulados, con el objetivo de reducir su efecto sobre la inflación.

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