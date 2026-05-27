27 de mayo de 2026
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Combustible

La venta de combustibles cayó otra vez en abril: qué lugar ocupó Mendoza en el ranking

La venta de combustibles volvió a dejar una señal de preocupación: los números muestran una caída que ya se repite por tercer mes consecutivo.

La venta de combustibles cayó otra vez en abril: qué lugar ocupó Mendoza en el ranking

La venta de combustibles cayó otra vez en abril: qué lugar ocupó Mendoza en el ranking

Foto: Yemel Fil
 Por Soledad Maturano

Aunque la inflación se desaceleró, el consumo no despega. El principal motivo sigue siendo el mismo: el poder adquisitivo continúa corriendo por detrás de los precios. En este marco, un relevamiento de Surtidores sobre la venta de combustible mostró otro mes a la baja, acumulando ya tres meses consecutivos de retroceso interanual.

Siguiendo el informe -elaborado con datos de la Secretaría de Energía, en todo el país se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos de combustibles, frente a los 1.365.814 m³ vendidos en abril de 2025. La diferencia representa una caída del 2,38% interanual.

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Cayó 2,38% la venta de combustible.

Cayó 2,38% la venta de combustible.

Qué combustibles crecieron y cuáles cayeron

Se trata de una tendencia que se repite desde hace varios meses. Los combustibles tradicionales siguen perdiendo volumen:

  • Nafta súper registró una baja del 1,63%,
  • Gasoil común cayó 9,96% respecto del año pasado.

En contraste, los combustibles premium tuvieron un mejor movimiento:

  • Nafta premium avanzó 0,76%
  • Gasoil Grado 3 creció 5,85%.
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Mendoza quedó quinta en el ranking de ventas.

Mendoza quedó quinta en el ranking de ventas.

Mendoza, entre las provincias con mayor volumen de ventas

En el ranking nacional por volumen de ventas, la provincia de Buenos Aires se ubicó en el primer lugar con 468.312 m³ comercializados. Le siguieron Córdoba (141.750 m³), Santa Fe (106.571 m³) y Ciudad de Buenos Aires (86.577 m³).

Por detrás apareció Mendoza, que se ubicó en el quinto puesto nacional, con 69.807 m³ vendidos durante abril. Sin embargo, la provincia también mostró una leve retracción interanual del 0,61%, en línea con la tendencia observada en gran parte del país.

Los números reflejan que la desaceleración de la inflación aún no logra traducirse en una recuperación sostenida del consumo, en un contexto donde los ingresos continúan presionados por los precios.

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