La venta de combustibles cayó otra vez en abril: qué lugar ocupó Mendoza en el ranking

Aunque la inflación se desaceleró, el consumo no despega. El principal motivo sigue siendo el mismo: el poder adquisitivo continúa corriendo por detrás de los precios. En este marco, un relevamiento de Surtidores sobre la venta de combustible mostró otro mes a la baja, acumulando ya tres meses consecutivos de retroceso interanual.
Siguiendo el informe -elaborado con datos de la Secretaría de Energía, en todo el país se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos de combustibles, frente a los 1.365.814 m³ vendidos en abril de 2025. La diferencia representa una caída del 2,38% interanual.
15 de mayo 2025, estacion de servivio, aumentos, combustibles, naftas, ypf.jpg
Cayó 2,38% la venta de combustible.
Foto: Yemel Fil
Qué combustibles crecieron y cuáles cayeron
Se trata de una tendencia que se repite desde hace varios meses. Los combustibles tradicionales siguen perdiendo volumen:
Nafta súper registró una baja del 1,63%,
Gasoil común cayó 9,96% respecto del año pasado.
En contraste, los combustibles premium tuvieron un mejor movimiento:
Nafta premium avanzó 0,76%
Gasoil Grado 3 creció 5,85%.
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Mendoza quedó quinta en el ranking de ventas.
Mendoza, entre las provincias con mayor volumen de ventas
En el ranking nacional por volumen de ventas, la provincia de Buenos Aires se ubicó en el primer lugar con 468.312 m³ comercializados. Le siguieron Córdoba (141.750 m³), Santa Fe (106.571 m³) y Ciudad de Buenos Aires (86.577 m³).
Por detrás apareció Mendoza, que se ubicó en elquinto puesto nacional, con69.807 m³ vendidosdurante abril. Sin embargo, la provincia también mostró una leve retracción interanual del 0,61%, en línea con la tendencia observada en gran parte del país.