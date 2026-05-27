El turismo mostró dos caras en abril: menos argentinos salieron del país, pero llegaron más extranjeros

El turismo mostró dos caras en abril: menos argentinos salieron del país, pero llegaron más visitantes

El último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre el movimiento en turismo mostró un cambio en los hábitos o posibilidades de miles de argentinos, ya que cayeron un 13,2% interanual los viajes al exterior . En contraste, creció la llegada de visitantes extranjeros al país (+10,6%) respecto al mismo período del 2025.

En números concretos, durante abril ingresaron al país 755 mil visitantes por todas las vías de acceso. De ese total, 463,1 mil fueron turistas y 292 mil excursionistas.

Mendoza volvió a destacarse entre los destinos más elegidos y el Desafío Ruta 40 impulsó el turismo

En sentido contrario, las salidas de residentes argentinos hacia el exterior fue de 1.202,3 . De ellos, 764,8 mil fueron turistas y 437,5 mil excursionistas.

Cómo se movió el turismo en Argentina durante abril

De acuerdo con los datos del INDEC, el turismo receptivo -es decir, el de los visitantes extranjeros que llegaron al país- se distribuyó principalmente de la siguiente manera:

51,8% ingresó por vía aérea;

36,9% lo hizo por vía terrestre;

11,4% arribó por vía marítima.

En cuanto al origen de los turistas, Brasil lideró el ranking con el 20,5% de las llegadas. Le siguieron Uruguay, con el 16,4%, y Europa, con el 15,3%.

image La vía aérea sigue siendo la más elegida. Gráfico: INDEC

Por su parte, el turismo emisivo, correspondiente a los residentes argentinos que viajaron al exterior, mostró una distribución similar:

51,6% viajó por vía aérea;

40,7% utilizó la vía terrestre;

7,8% eligió la vía marítima.

Además, el informe indica que el 71,7% de los argentinos tuvo como destino algún país limítrofe. El principal destino fue Brasil (28,3%), seguido por Chile (16,1%) y Paraguay (12,3%). En la mayoría de los casos, el motivo declarado del viaje fue vacaciones u ocio.

Gastronomía y cultura, las actividades favoritas de los turistas extranjeros

Entre los turistas no residentes que visitaron la Argentina durante abril, la gastronomía local se consolidó como el disfrute más elegido. Según el INDEC, el 71,8% de los visitantes realizó experiencias vinculadas a la cocina y los sabores regionales.

La segunda actividad con mayor nivel de participación fue la visita a espacios culturales, que convocó al 56,7% de los turistas extranjeros.

image Gastronomía lideró el ranking de actividades elegidas por turistas. Gráfico: INDEC

Vida nocturna, espectáculos y compras completan el ranking

Detrás de la gastronomía y la oferta cultural se ubicaron otras propuestas vinculadas al entretenimiento. El 28,5% de los turistas participó de actividades de esparcimiento nocturno, mientras que el 26% asistió a espectáculos culturales.

Las compras, en tanto, cerraron el listado de actividades más realizadas, con un porcentaje del 22,9% entre los visitantes internacionales que llegaron al país durante abril.