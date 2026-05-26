26 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Buscan posicionar a San Rafael como la Capital Nacional del Rafting

Prestadores turísticos y la Cámara de Turismo impulsan la iniciativa para identificar a San Rafael como Capital Nacional del Rafting.

Buscan posicionar a San Rafael, como la Capital Nacional del Rafting.

Buscan posicionar a San Rafael, como la Capital Nacional del Rafting.

Por Sitio Andino Departamentales

Uno de los datos más destacados que dejó la última temporada de verano en San Rafael tiene que ver con el crecimiento de las actividades de turismo aventura, especialmente el rafting.

Según estimaciones del sector, más de 100 mil turistas realizaron esta actividad durante la temporada, consolidando al departamento como uno de los destinos más elegidos para el turismo de aventura en Argentina.

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El rafting, uno de los grandes atractivos turísticos

El importante movimiento turístico generado en torno al rafting llevó a que desde la Cámara de Turismo y distintos prestadores de servicios comenzaran a impulsar una propuesta para identificar a San Rafael como la “Capital Nacional del Rafting”.

La iniciativa busca reforzar la identidad turística del departamento y potenciar aún más una actividad que cada verano convoca a miles de visitantes.

Además del rafting, San Rafael continúa posicionándose como uno de los puntos fuertes del sur mendocino gracias a su amplia oferta de naturaleza, aventura y actividades recreativas.

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Expectativa y preocupación por la próxima temporada en San Rafael

Desde el sector turístico remarcaron que se trabaja de manera permanente en la promoción del destino, aunque reconocieron que el próximo escenario será complejo debido a la situación macroeconómica del país.

En ese sentido, señalaron que el desafío será mantener el movimiento turístico y sostener la llegada de visitantes en un contexto económico adverso.

Marta Sotomayor, presidenta de la Cámara de Turismo de San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: SAN RAFAEL DEBE SER "CAPITAL PROVINCIAL DEL RAFTING"

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