El vivac del Desafío Ruta 40 revoluciona San Rafael con figuras mundiales y clima Dakar

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 ya transforma completamente a San Rafael . Camiones gigantes, helicópteros, motores acelerando, mecánicos trabajando de madrugada y fanáticos caminando a centímetros de las grandes leyendas del Dakar convierten al vivac montado en el Centro de Congresos y Exposiciones en una verdadera ciudad mundial del rally raid .

El vivac del Desafío Ruta 40 funciona como el verdadero corazón de la competencia. Ahí conviven pilotos oficiales, ingenieros europeos, navegantes, cocineros, periodistas y cientos de asistentes que sostienen la logística de una de las carreras más importantes del planeta.

Caminar por las calles internas del predio es encontrarse permanentemente con motos completamente desarmadas , autos de millones de dólares cubiertos de arena, estructuras gigantescas iluminadas durante toda la noche y equipos trabajando contrarreloj para dejar los vehículos listos para la próxima etapa.

El movimiento es constante dentro del vivac. Mientras algunos pilotos descansan después de jornadas agotadoras, otros analizan hojas de ruta, revisan neumáticos o reciben asistencia física para afrontar las durísimas etapas del rally mundial.

Además, miles de fanáticos mendocinos recorren el predio buscando fotos, autógrafos y la posibilidad de observar desde muy cerca cómo funciona una competencia del nivel del Campeonato Mundial de Rally Raid.

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Luciano Benavides, Loeb, Sainz y las figuras que revolucionan San Rafael

La edición 2026 reúne en Mendoza a varias de las máximas leyendas del deporte motor y el público vive un verdadero desfile de estrellas internacionales dentro del vivac, en el sitio dispuesto en el Centro de Congresos y Exposiciones sureño.

Uno de los grandes protagonistas es el argentino Luciano Benavides, que llega a Mendoza después de ganar el prólogo disputado en Albardón con un tiempo de 4 minutos y 56 segundos arriba de su KTM oficial.

El piloto de Red Bull KTM Factory Racing superó por apenas un segundo a Ricky Brabec, mientras que el español Tosha Schareina completó el top 3 inicial.

Además, el salteño desembarca como actual líder del campeonato mundial de Rally GP, alimentando todavía más la ilusión de los fanáticos argentinos que copan el vivac buscando una foto o un saludo.

Pero el predio también explota de figuras históricas como Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel y Nani Roma, todos rodeados permanentemente por pedidos de autógrafos y celulares apuntando hacia ellos.

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Lucio Álvarez y Sebastián Halpern generan furor entre los mendocinos

En medio de semejante constelación internacional, los mendocinos Lucio Álvarez y Sebastián Halpern se convierten en dos de los pilotos más buscados por el público local.

El caso de Sebastián Halpern llama especialmente la atención por el impresionante despliegue de su estructura dentro del vivac, una de las más completas entre los representantes argentinos.

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Mientras tanto, Lucio Álvarez mantiene intacto el cariño de la gente por su extensa trayectoria internacional dentro del Dakar y el rally raid mundial. Cada vez que aparece caminando por el predio, rápidamente se forma un grupo de fanáticos buscando fotos y saludos.

Los dos mendocinos llegan además tras completar una exigente primera y segunda etapa en San Juan hacia Mendoza y ahora afrontan el enorme desafío de las históricas dunas de El Nihuil.

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La organización destacó el crecimiento del Desafío Ruta 40 y anticipó etapas todavía más duras en Mendoza

Pablo Eli, integrante de la organización del Desafío Ruta 40, aseguró que la edición 2026 viene mostrando un nivel competitivo altísimo y destacó especialmente el rendimiento del australiano Daniel Sanders en motos. “Sanders está haciendo locuras, porque ayer ganó la etapa, hoy abrió y ganó de nuevo, les volvió a ganar fuerte”, señaló durante una entrevista realizada en San Rafael. Además, remarcó la competitividad que existe en todas las categorías y sostuvo que “la carrera está encantando, les gusta la carrera, les gusta la comida, les gusta el público, les gusta todo, les gusta Argentina”, en referencia a la repercusión que viene teniendo el rally entre las principales figuras internacionales.

El representante de la organización también explicó que el ingreso a Mendoza comenzará a cambiar completamente el perfil de la competencia y anticipó que las históricas dunas de El Nihuil volverán a transformarse en uno de los grandes atractivos del rally. “Ahora vienen las dunas, ahora cambia el terreno. Esta carrera cambia día a día y dentro de cada etapa los perfiles van cambiando”, expresó. Además, recordó que “hace nueve años que no pasa el Desafío por acá” y señaló que tanto pilotos como equipos “están todos ansiosos por transitar duna en El Nihuil”, una zona considerada emblemática dentro del rally raid sudamericano.

Pablo Eli también contó el enorme trabajo que realizaron junto a ASO para lograr reunir en Argentina a varias de las máximas figuras del rally mundial. “Fue un trabajo que hicimos en conjunto con el promotor. Nosotros viajamos a Marruecos y al Dakar a invitar equipos”, explicó. Además, detalló las complicaciones logísticas que implica competir en Sudamérica para estructuras europeas: “La mayoría de los equipos son alemanes, franceses, españoles o ingleses. Para ellos venir acá es caro”, indicó. Incluso reveló situaciones particulares que le comentaron algunos pilotos: “Hay chicos que me decían: yo te doy la moto para el barco y estoy casi más de dos meses sin la moto”. Según señaló, el trabajo organizativo permitió “optimizar costos y tiempos de traslado” y eso ayudó a que “la cantidad de participantes aumentara casi un 40% respecto de la edición 2024”.

Por último, Eli avisó que la carrera todavía tiene jornadas mucho más complejas por delante y dejó en claro que nada está definido. “Mañana en Mendoza es la etapa más larga de la carrera, pero no la más dura”, afirmó, antes de explicar que la etapa más exigente será la cuarta, cuando la competencia vuelva hacia San Juan atravesando sectores de alta montaña. “Vamos a estar arriba de 3.000 metros durante más de 100 kilómetros, eso cambia la puesta a punto de los motores y el oxígeno para los pilotos también se siente, sobre todo en motos”, expresó. Finalmente, resumió la esencia del rally con una frase contundente: “Esta carrera cambia día a día, no podemos decir nunca cuándo hay un ganador, aunque algunos ya tienen ventaja. Va a terminar el último día, seguro”.

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El Nihuil vuelve a ser protagonista del rally mundial

La arena mendocina vuelve a transformarse en uno de los escenarios más impactantes del rally raid sudamericano después de varios años de ausencia.

Las dunas de El Nihuil aparecen como uno de los sectores más técnicos, peligrosos y espectaculares de toda la carrera, motivo por el cual muchos equipos reconocen que la clasificación general podría empezar a definirse en Mendoza.

Mientras tanto, el vivac sigue funcionando como una ciudad que prácticamente nunca duerme y donde el espíritu del Dakar se respira en cada rincón.

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Más imágenes del vivac en San Rafael

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Videos del vivac en San Rafael

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Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

Lunes 25 de mayo – Etapa 1: San Juan – San Juan 511 km totales / 340 km de especial

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Martes 26 de mayo – Etapa 2: San Juan – San Rafael 721 km totales / 334 km de especial

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Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael 575 km totales / 409 km de especial

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Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan 634 km totales / 324 km de especial

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Viernes 29 de mayo – Etapa 5: San Juan – San Juan 552 km totales / 320 km de especial