25 de mayo de 2026
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Desafío Ruta 40

El Desafío Ruta 40 tuvo una primera etapa durísima en San Juan y los argentinos dieron pelea

La manga 1 del Desafío Ruta 40 YPF 2026 se disputó íntegramente en la provincia de San Juan con máxima exigencia para los pilotos. Repasá lo sucedido.

Daniel Sanders sobresalió entre las motos durante una exigente primera etapa del Desafío Ruta 40 disputada en San Juan.

Daniel Sanders sobresalió entre las motos durante una exigente primera etapa del Desafío Ruta 40 disputada en San Juan.

Por Sitio Andino Deportes

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 disputó este lunes su primera etapa oficial en la provincia de San Juan, en una jornada marcada por la navegación extrema, los terrenos técnicos y el enorme desgaste físico. La competencia, válida por el Campeonato Mundial de Rally Raid, reunió a más de 150 pilotos y tripulaciones de primer nivel internacional y dejó a varios argentinos entre los protagonistas más importantes del día.

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Arranca la etapa 1 del Desafío Ruta 40 en San Juan
Miles de fanáticos acompañaron la presentación oficial del Desafío Ruta 40 en San Juan antes del inicio de la competencia (Foto: Diario Tiempo de San Juan).  

Videos: el Desafío Ruta 40 vivió una fiesta total en San Juan antes del inicio de la Etapa 1

Cómo fue la primera etapa del Desafío Ruta 40 en San Juan

La Etapa 1 del Desafío Ruta 40 contó con un recorrido total de 511 kilómetros, de los cuales 340 kilómetros fueron de especial cronometrada.

La jornada obligó a los competidores a cambiar permanentemente el ritmo de manejo. En varios sectores, las tripulaciones debieron bajar considerablemente la velocidad para evitar errores de navegación y daños mecánicos en un terreno muy agresivo.

Además del desgaste físico, la concentración fue decisiva durante gran parte de la etapa. Los sectores con referencias poco claras comenzaron a marcar diferencias importantes desde el arranque de la competencia.

La primera jornada dejó una señal clara: esta edición del Desafío Ruta 40 YPF 2026 tendrá un nivel de dificultad altísimo y volverá a posicionar a la Argentina como uno de los grandes escenarios del rally raid internacional.

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Quién ganó en motos y cómo terminó Luciano Benavides

La categoría motos volvió a mostrar un nivel internacional impresionante. El australiano Daniel Sanders se quedó con la victoria de la etapa tras marcar un tiempo de 3h35m12s. Detrás finalizaron el español Tosha Schareina, a 6m02s, y el estadounidense Ricky Brabec, a 7m29s del líder.

El argentino Luciano Benavides volvió a destacarse entre los pilotos de punta y terminó en la quinta posición con un tiempo de 3h45m32s, quedando a 10m20s de Sanders.

El salteño llegaba con muchísima confianza después de haber ganado el prólogo disputado en Albardón y nuevamente logró sostener un ritmo competitivo durante gran parte del recorrido. El piloto argentino continúa siendo uno de los candidatos más fuertes dentro de la categoría Rally GP.

Además, pilotos de primer nivel internacional como Skyler Howes, Ross Branch, Edgar Canet y Adrien Van Beveren también lograron completar una etapa extremadamente desgastante desde lo físico y técnico.

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Cómo les fue a los autos y quién fue el mejor argentino

La categoría Ultimate entregó otra pelea de altísimo nivel internacional. La victoria quedó para el polaco Eryk Goczal, quien completó la especial en 3h33m59s. En la segunda colocación finalizó el estadounidense Mitch Guthrie, a apenas 50 segundos, mientras que el histórico español Carlos Sainz terminó tercero a 56 segundos de la punta.

Más atrás aparecieron otras figuras históricas del rally mundial como Nasser Al-Attiyah y Sébastien Loeb, quienes lograron completar sin grandes inconvenientes una etapa extremadamente técnica.

Entre los argentinos, el mendocino Lucio Álvarez volvió a destacarse dentro de una divisional plagada de estructuras oficiales y pilotos campeones del mundo. El oriundo del sur provincial terminó décimo en la clasificación general Ultimate con un tiempo de 3h44m47s, quedando a 10m48s del líder.

Por su parte, el otro mendocino presente, Sebastián Halpern, pasó por la meta en su X-Raid a 16m42s del flamante vencedor quedando en el escalafón 17.

La pelea en autos quedó completamente abierta para las próximas etapas, especialmente por las diferencias mínimas entre los principales protagonistas de la competencia.

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Qué se viene ahora en el Desafío Ruta 40

Luego de la etapa inaugural en San Juan, la competencia ingresará este martes a territorio mendocino con llegada en San Rafael, donde comenzarán a aparecer algunos de los sectores más esperados de toda la carrera.

Uno de los grandes atractivos llegará con el ingreso a las históricas dunas de El Nihuil, consideradas como uno de los escenarios más emblemáticos, complejos y espectaculares del rally raid sudamericano.

Las diferencias ajustadas en varias categorías también anticipan una pelea muy intensa por la clasificación general durante las próximas jornadas del Desafío Ruta 40 YPF 2026.

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Repasá los tiempos completos de la competencia y cómo salieron los otros argentinos

Para hacerlo hacé click acá.

Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

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  • Martes 26 de mayo – Etapa 2: San Juan – San Rafael

    721 km totales / 334 km de especial

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  • Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael

    575 km totales / 409 km de especial

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  • Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan

    634 km totales / 324 km de especial

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  • Viernes 29 de mayo – Etapa 5: San Juan – San Juan

    552 km totales / 320 km de especial

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