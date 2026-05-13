El Desafío Ruta 40 YPF presentó su edición 2026, con Mendoza como protagonista

La tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid tendrá presencia en la región de Cuyo durante 2026 y quedó oficialmente inaugurada con la presentación del Desafío Ruta 40 YPF en Buenos Aires . La competencia abarcará la provincia de San Juan y el departamento de San Rafael , Mendoza , en donde se espera la participación récord de 151 competidores del 24 al 29 de mayo .

Un Desafío Ruta 40 a todo trapo: más de un centenar de pilotos inscriptos y de los mejores de la competencia

Desde la sede central del Automóvil Club Argentino , en Palermo , Ciudad de Buenos Aires , se realizó la presentación oficial de la nueva edición del Desafío Ruta 40 , que se disputará durante la última semana de mayo con el recorrido San Juan –San Rafael–San Juan .

El encuentro contó con la presencia de autoridades y organizadores. Entre ellos, el secretario de Deportes de San Juan , Pablo Tabachnik; el director de Despacho de la Vicegobernación de Mendoza , Guillermo Fuentes Riva; el presidente de la CDA del Automóvil Club Argentino , Eduardo Baca; el director deportivo del Desafío Ruta 40 YPF , Pablo Eli; el director de +Eventos y organizador general del Desafío Ruta 40 YPF , David Eli; además de los pilotos locales Lucio Álvarez (SVR) y Manu Andujar (7240 Team), junto a representantes de equipos y sponsors .

Presentación Desafío Ruta 40 (03) Motos y quads competirán en recorridos desafíantes por San Juan y San Rafael. Foto: Somos Dakar

En el marco de la realización del evento, el mendocino Guillermo Fuentes Riva destacó la importancia del regreso de la competencia a la provincia y su impacto en el sur mendocino: “Estoy muy contento de que la carrera vuelva a Mendoza. Quiero destacar el impacto turístico y la publicidad que genera una competencia de esta envergadura, con pilotos de todo el mundo. Mendoza tiene todo para el turismo”.

Por su parte, el presidente de la CDA, Eduardo Baca, remarcó que esta competencia posiciona al país dentro del automovilismo internacional: “Para el automovilismo argentino tiene una importancia enorme, que quizás no todos dimensionan, por lo que significa contar con una fecha otorgada por la FIA para un campeonato mundial”.

A su turno, Pablo Eli adelantó cómo será la edición 2026 y los desafíos que presentará el recorrido: “Los pilotos se van a encontrar con un recorrido súper variado, donde el terreno cambia etapa tras etapa y, dentro de cada una, habrá nuevos desafíos. Es una carrera que los pilotos van a disfrutar mucho. Imaginábamos tener muchos pilotos, pero no creíamos que iban a ser tantos, así que esto nos obliga a elevar la vara ”.

Presentación Desafío Ruta 40 (04) Un prólogo y cinco etapas: así será el Desafío Ruta 40 2026. Foto: Somos Dakar

Además, desde la organización dejaron entrever la intención de darle continuidad al Campeonato Mundial de Rally Raid en Argentina con futuras ediciones: “Esperamos darle continuidad a esta fecha y demostrar que estamos en condiciones de consolidarnos como una cita fija dentro del Campeonato Mundial ”, afirmó David Eli.

Por su parte, el piloto mendocino Lucio Álvarez, tras cuatro años de ausencia en la competencia y luego de un buen rendimiento en Portugal, expresó su entusiasmo por el circuito: “ Creo que va a ser una carrera muy interesante. El año pasado, cuando vi que el DR40 volvía a Argentina, dije: ‘hagamos el campeonato del mundo para llegar más afilados’. Estamos entrenando mucho y vamos a dar pelea”.

El Desafío Ruta 40 YPF se pone en marcha: cómo será su desarrollo

Con un total de 151 inscriptos y representantes de 35 nacionalidades, la competencia promete una edición histórica con la participación de motos y quads.

Presentación Desafío Ruta 40 (05) Hay expectativas: se esperan más fechas del Mundial de Rally Raid en Argentina. Foto: Somos Dakar

A esto se suma un recorrido de casi 3.000 kilómetros, en el que las dunas, ríos secos, extensos tramos de ripio y salares aportarán emoción a una carrera compuesta por un prólogo y cinco etapas, distribuidas entre la provincia de San Juan y San Rafael.

La competencia también espera una importante presencia de público, que podrá seguir el inicio de la carrera desde el campamento principal ubicado en el Circuito San Juan Villicum. En San Rafael, en tanto, el campamento funcionará en el Centro de Congresos y Exposiciones. Ambos espacios estarán abiertos al público con entrada libre y gratuita.