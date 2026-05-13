Windsurf mendocino: Agustín Hoffmann fue reconocido en la Legislatura tras clasificar al Dakar 2026

El windsurfista Agustín Hoffmann Breustedt recibió un reconocimiento en la Legislatura de Mendoza por su trayectoria y clasificación a Dakar 2026.

El joven windsurfista mendocino Agustín Hoffmann Breustedt fue reconocido en la Legislatura de Mendoza por su destacada trayectoria deportiva y por haber logrado la clasificación a los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026 , donde representará a la Argentina en la disciplina IQ Foil.

El reconocimiento fue impulsado por legisladores del bloque Mejor Mendoza, quienes destacaron el crecimiento deportivo y el esfuerzo del atleta mendocino de apenas 16 años.

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La iniciativa fue presentada por los legisladores Mauro Giambastiani, Franco Ambrosini, César Cattaneo y Mauricio Torres , quienes resaltaron el compromiso, la disciplina y la dedicación de Hoffmann Breustedt dentro del deporte náutico argentino.

“ Es un orgullo acompañar y reconocer a jóvenes deportistas que representan valores como el esfuerzo, la perseverancia y la dedicación ”, señalaron los legisladores durante el reconocimiento realizado en la Legislatura provincial.

La trayectoria de Agustín Hoffmann en el windsurf

Agustín Hoffmann comenzó su formación deportiva en el Club Mendoza de Regatas y en la Escuela de Optimist, donde empezó a construir una carrera ascendente dentro de la vela y el windsurf.

A lo largo de los últimos años participó en competencias nacionales e internacionales disputadas en diferentes provincias argentinas y también en torneos sudamericanos, consolidándose como una de las grandes promesas del deporte mendocino.

Entre sus principales logros aparecen el Campeonato Sudamericano Junior Fórmula Foil 2024 en Uruguay, el Campeonato Argentino FFoil Juvenil 2025 y el Campeonato Argentino IQ Foil Sub 19 2025, resultados que terminaron posicionándolo entre los mejores jóvenes de la disciplina.

Qué es el IQ Foil, la disciplina olímpica en la que competirá

Actualmente Agustín Hoffmann se desempeña en la categoría IQ Foil, una de las disciplinas olímpicas más modernas y exigentes del windsurf internacional.

El IQ Foil combina velocidad, equilibrio y técnica sobre tablas especialmente diseñadas para elevarse sobre el agua mediante un sistema de foil, lo que transforma las competencias en pruebas extremadamente dinámicas y físicas.

Gracias a sus resultados deportivos y a su crecimiento competitivo, el mendocino consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026, un logro histórico para el deporte náutico provincial.

Los próximos desafíos internacionales del mendocino

Después de asegurar su presencia en Dakar 2026, Agustín Hoffmann continuará compitiendo en importantes torneos internacionales durante la próxima temporada.

Entre sus próximos desafíos aparecen el Campeonato Sudamericano de Paracas, en Perú, y el Mundial Juvenil IQ Foil World Sailing, que se desarrollará en Portugal antes de la cita olímpica juvenil en Senegal.

Con apenas 16 años, el mendocino sigue construyendo una carrera deportiva de enorme proyección y aparece como una de las jóvenes promesas argentinas con mayor crecimiento dentro del windsurf internacional.