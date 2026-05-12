12 de mayo de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Selección argentina y Mundial 2026: las dudas, apuestas y señales de Scaloni en la prelista

La esperada prelista de la Selección de fútbol de Argentina dejó pistas sobre las dudas y apuestas de Scaloni rumbo al duro Mundial 2026. Mirá el detalle.

Lionel Scaloni empieza a definir los últimos lugares de la lista para el Mundial 2026. &nbsp;

Lionel Scaloni empieza a definir los últimos lugares de la lista para el Mundial 2026.

 

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Scaloni ya presentó la prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026 y ahora comenzó la etapa más delicada: elegir a los 26 jugadores que viajarán a Estados Unidos. Más allá de los nombres esperados, la nómina dejó señales muy claras sobre las dudas, apuestas y búsquedas del entrenador de la Selección argentina de cara a la defensa del título.

Qué dudas tiene Scaloni antes de definir la lista del Mundial 2026

Las principales incógnitas no pasan por el equipo titular, sino por el armado del banco de suplentes y las variantes tácticas para afrontar un torneo largo y exigente.

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El DT campeón del mundo tiene una base prácticamente consolidada con nombres como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Julián Álvarez.

La defensa central y el gran dilema de Scaloni

Uno de los sectores donde más dudas dejó la prelista es la zaga central. Scaloni incluyó a 10 defensores centrales para ocupar apenas cinco o seis lugares definitivos.

La presencia de históricos como Nicolás Otamendi y Germán Pezzella convive con una nueva generación integrada por Marcos Senesi, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Zaid Romero y Lautaro Di Lollo.

Todo indica que el cuerpo técnico busca definir quiénes están preparados para acompañar a los titulares indiscutidos: Cristian Romero y Lisandro Martínez. Además, los perfiles son distintos. Mientras algunos centrales ofrecen salida limpia y manejo, otros aparecen como opciones más físicas o agresivas para determinados contextos.

El mediocampo y la búsqueda del heredero del “5”

La lista también refleja una fuerte competencia en el puesto de volante central. Aunque Leandro Paredes y Guido Rodríguez aparecen como nombres de experiencia, la convocatoria de Alan Varela, Aníbal Moreno, Equi Fernández y Milton Delgado deja una señal clara: Scaloni piensa en el futuro del puesto.

El cuerpo técnico analiza cuál de todos puede convertirse en el heredero natural del mediocampo argentino, una posición clave dentro del funcionamiento de la Selección.

En paralelo, también se evalúan diferentes características: recuperación, distribución, intensidad y capacidad física.

El ataque y la pelea de las joyas jóvenes

La ofensiva es otro de los sectores donde sobran nombres y falta espacio. La prelista incluye a futbolistas jóvenes de enorme proyección como Nico Paz, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Thiago Almada y Gianluca Prestianni.

La gran mayoría pelea por uno o dos lugares dentro de la nómina final. En ese contexto, Thiago Almada aparece hoy como el jugador con más experiencia y rodaje dentro de la Mayor.

Detrás suyo, el resto intenta convencer a Scaloni de que puede aportar desequilibrio, frescura y creatividad alrededor de Lionel Messi.

Los laterales y el puesto que todavía no tiene dueño

En los costados también hay competencia abierta. Por derecha, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel siguen siendo las principales alternativas, aunque la aparición de Agustín Giay y la versatilidad de Nicolás Capaldo meten presión.

En el lateral izquierdo ocurre algo similar. Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña conservan experiencia y jerarquía, pero el cuerpo técnico también analiza opciones más ofensivas como Gabriel Rojas y Valentín Barco.

La intención parece clara: contar con laterales capaces de adaptarse a distintos tipos de partidos y rivales.

El arco y una pelea inesperada

Con Dibu Martínez como titular indiscutido, la verdadera pelea está detrás suyo. Scaloni convocó a seis arqueros y todavía no definió quiénes serán los acompañantes del campeón del mundo.

Allí aparecen nombres de experiencia como Gerónimo Rulli, Juan Musso y Walter Benítez, pero también proyectos jóvenes como Santiago Beltrán y Facundo Cambeses.

La sensación es que uno de los últimos lugares de la lista podría definirse justamente en esa posición.

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