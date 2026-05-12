Andino Mundialista, capítulo 2: el Último Baile y la Nueva Guardia.

El fútbol es un eterno presente, pero en la previa del Mundial 2026 , mirar hacia atrás tiene un inevitable sabor a nostalgia. En el segundo episodio del micro "Andino Mundialista" , de Andino Streaming, el foco está puesto en los campeones de Qatar 2022 que, por distintos motivos, no volverán a vestir la albiceleste en la próxima Copa del Mundo. La Scaloneta entra en una nueva etapa: la del recambio generacional .

Embed - El Recambio de la Gloria | Los Campeones de Qatar que no llegan al 2026

Mundial 2026: el manual definitivo para acompañar, aquí o allá, a la Scaloneta

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

Con el anuncio de la prelista para Estados Unidos/Canadá/México 2026 , el destino de varios campeones del mundo quedó marcado. Ángel Di María, uno de los héroes de Lusail, ya había marcado el camino al confirmar que su ciclo en la Selección está cumplido. Y aunque duela, no es el único.

El proceso es natural, pero no por eso menos impactante: los nombres que supieron ser fijos empiezan a correrse para darle lugar a una nueva camada. Los posters cambian. Las caras también.

Ángel Di María Ángel Di María se retiró de la Selección Argentina y no estará en el Mundial 2026.

Los campeones que no van a estar en el Mundial 2026

En el fondo del equipo, dos —que, vale decir, tuvieron poco protagonismo en la cita qatarí— no estarán en el certamen norteamericano:

Franco Armani , histórico respaldo desde el banco, quedó relegado tras dos años sin minutos.

, histórico respaldo desde el banco, quedó relegado tras dos años sin minutos. Juan Foyth, condicionado por las lesiones —especialmente en el tendón de Aquiles—, perdió terreno en un momento clave.

En ambos casos, el paso del tiempo y las circunstancias físicas inclinaron la balanza hacia una renovación que ya está en marcha.

En el mediocampo, son cuatro los que son baja de la nómina que presentó el seleccionador nacional:

Guido Rodríguez , quien desde hace tiempo salió del radar de Lionel Scaloni.

, quien desde hace tiempo salió del radar de Lionel Scaloni. Paulo Dybala , pese a su peso en Qatar, pagó la falta de continuidad en Roma.

, pese a su peso en Qatar, pagó la falta de continuidad en Roma. Alejandro “Papu” Gómez , envuelto en dudas futbolísticas y extrafutbolísticas, perdió lugar en el grupo ni bien finalizó el Mundial 2022.

, envuelto en dudas futbolísticas y extrafutbolísticas, perdió lugar en el grupo ni bien finalizó el Mundial 2022. Ángel Correa, tras su salida al fútbol mexicano, también se alejó de la consideración del DT.

Son siete campeones del mundo que no estarán en tierras norteamericanas. La más dolorosa para los hinchas, sin dudas, es la del "Fideo" Di María.

El desafío de Scaloni en la Copa del Mundo 2026: sostener la mística

La transición no es sencilla. Reemplazar nombres que quedaron en la historia implica mucho más que cambiar jugadores.

El desafío de Lionel Scaloni pasa por mantener la identidad del equipo sin esas piezas que fueron clave en la consagración.

Es, en definitiva, cambiar sin perder la esencia. Como en una bodega que modifica su varietal: el vino sigue siendo el mismo, pero el sabor cambia.

ESPISODIO 2 - ANDINO MUNDIALISTA El segundo episodio del micro "Andino Mundialista", de Andino Streaming.

Una nueva Selección Argentina en construcción

Lo que viene exige otra cosa: piernas frescas, nuevas sociedades y la misma audacia que llevó a Argentina a lo más alto en 2022.

La pregunta empieza a instalarse entre los hinchas: ¿estamos preparados para ver una Selección sin algunos de sus pilares históricos?

En Mendoza, como en todo el país, la fidelidad no se negocia. Cambien los nombres o no, el escudo está por encima de todo.

Pero el debate queda abierto: si pudieras elegir a uno solo de estos campeones del mundo para que llegue al 2026 con “juventud eterna”, ¿a quién llevarías?

ESPISODIO 2 - ANDINO MUNDIALISTA Andino Mundialista: el ciclo de Andino Streaming para calentar motores en la previa de EEUU/México/Canadá 2026.

Andino Mundialista: el ciclo de Andino Streaming para calentar motores en la previa de EEUU/México/Canadá 2026

Y si el primer capítulo abrió la puerta a la historia, este segundo episodio confirma que el viaje recién empieza a tomar vuelo. Andino Streaming sigue recorriendo los momentos, protagonistas y debates que atraviesan a la Selección, con la mirada puesta en lo que viene.

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya está en marcha, entre nostalgia, renovación y nuevas ilusiones. Y en ese camino, Andino Mundialista propone seguir reviviendo —y también repensando— las páginas que marcaron al fútbol argentino. No te pierdas los próximos episodios. Esto todavía tiene mucho por contar.