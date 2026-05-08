8 de mayo de 2026
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Lionel Messi palpitó el Mundial 2026 y fue cauteloso con Argentina: "Hay otros favoritos"

Lionel Messi habló sobre el Mundial 2026, analizó a la Selección argentina y reveló quiénes son los grandes favoritos al título.

Lionel Messi palpitó el Mundial 2026 y fue cauteloso con Argentina: Hay otros favoritos

Lionel Messi palpitó el Mundial 2026 y fue cauteloso con Argentina: "Hay otros favoritos"

Por Sitio Andino Deportes

En las últimas horas se conoció una nueva entrevista de Lionel Messi, en la que el capitán de la Selección habló sobre las expectativas de cara al Mundial 2026, a poco más de un mes del debut oficial. A continuación, las declaraciones más destacadas.

Messi habló del Mundial 2026, los favoritos y el futuro de Scaloni

“La Selección llega bien. Hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo, pero cuando el grupo está junto, quedó demostrado que compite, quiere siempre ganar y deja todo, y hace lo posible para intentar los objetivos. Es un Mundial, sabemos que siempre es complicado por las selecciones que hay”, comentó el rosarino al analizar el presente del seleccionado argentino de cara a la Copa del Mundo.

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Sin embargo, Messi también llevó cautela y evitó poner a la Argentina como máxima favorita. “Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor como a nivel grupo de selección y que esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo como lo hizo desde que está este grupo junto", advirtió.

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Al referirse a las selecciones candidatas al título, el capitán argentino destacó el potencial de varios equipos europeos y sudamericanos. "Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales. Después, las mismas de siempre, Alemania, Inglaterra y Portugal".

Finalmente, Messi también se refirió al futuro de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección argentina una vez finalizado el Mundial. "Pasa por lo que pretenda y quiera. Por ahí quiere seguir o decide tener nuevos desafíos, quiere probar otras cosas. Nunca estuvo en un equipo día a día, arrancó con la Selección directamente. Capaz quiera probar otra cosa, pero hablo por opinar nomás. Por lo que viví, la experiencia y lo que veo, es el mejor para que se quede".

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