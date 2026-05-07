7 de mayo de 2026
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Liga de Campeones de la UEFA

Cuándo y dónde se juega la final de la Champions League 2026

Arsenal y PSG disputarán la final de la UEFA Champions League 2026 a fines de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Mirá todos los detalles.

Arsenal y PSG disputarán la final de la Champions League 2026 en Budapest.

Arsenal y PSG disputarán la final de la Champions League 2026 en Budapest.

Por Sitio Andino Deportes

La gran final de la UEFA Champions League 2025-2026 ya quedó definida y tendrá frente a frente al Arsenal y al Paris Saint-Germain, que pelearán por el título más importante del fútbol europeo el próximo sábado 30 de mayo en el estadio Puskás Aréna de Budapest.

El encuentro comenzará a las 13.00 de Argentina, en una final que promete ser espectacular luego de las enormes semifinales protagonizadas por ambos equipos camino al partido decisivo.

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Para el Arsenal, será su primera final de Champions League desde 2006, cuando perdió ante el Barcelona en París.

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PSG dejó afuera al Bayern Munich en una serie histórica

Del otro lado estará el vigente campeón europeo, el Paris Saint-Germain, que eliminó al Bayern Munich tras una semifinal inolvidable.

El equipo de Luis Enrique ganó 5-4 en la ida disputada en París y luego empató 1 a 1 en Alemania para cerrar la serie con un global de 6-5.

La gran figura volvió a ser Ousmane Dembélé, quien atraviesa una temporada extraordinaria y aparece como uno de los candidatos al próximo Balón de Oro.

Cuándo se juega la final de la Champions League 2026

La final entre Arsenal y Paris Saint-Germain se disputará el:

  • Fecha: sábado 30 de mayo de 2026
  • Estadio: Puskás Aréna
  • Ciudad: Budapest
  • Hora en Argentina: 13.00
  • Hora en Chile: 12.00
  • Hora en Colombia, Perú y Ecuador: 11.00

Será la primera vez que el Puskás Aréna reciba una final de la Champions League, luego de haber sido sede de la final de la Europa League en 2023.

¿Habrá alargue y penales en la final?

Sí. En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, la final tendrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos.

Si la igualdad persiste, el campeón de la UEFA Champions League 2026 se definirá mediante una tanda de penales.

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