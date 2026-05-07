Cuándo y dónde se juega la final de la Champions League 2026

Arsenal y PSG disputarán la final de la Champions League 2026 en Budapest.

La gran final de la UEFA Champions League 2025-2026 ya quedó definida y tendrá frente a frente al Arsenal y al Paris Saint-Germain , que pelearán por el título más importante del fútbol europeo el próximo sábado 30 de mayo en el estadio Puskás Aréna de Budapest .

El encuentro comenzará a las 13.00 de Argentina , en una final que promete ser espectacular luego de las enormes semifinales protagonizadas por ambos equipos camino al partido decisivo.

Fin al sueño del Atlético del Cholo: se despidió de la Champions en semis

Bayern y PSG definen en Alemania al segundo finalista de la UEFA Champions League

El conjunto dirigido por Mikel Arteta logró la clasificación luego de superar al Atlético de Madrid en semifinales.

Tras el empate 1 a 1 en Madrid, los ingleses se hicieron fuertes en el Emirates Stadium y ganaron 1 a 0 gracias a un gol de Bukayo Saka , resultado que les permitió avanzar con un global de 2-1.

Para el Arsenal, será su primera final de Champions League desde 2006, cuando perdió ante el Barcelona en París.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2052132085347860921&partner=&hide_thread=false CONFIRMADA LA GRAN FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE



PSG vs. Arsenal

Luis Enrique vs. Arteta

Sábado 30 de mayo



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IePtS8n4Ba — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026

PSG dejó afuera al Bayern Munich en una serie histórica

Del otro lado estará el vigente campeón europeo, el Paris Saint-Germain, que eliminó al Bayern Munich tras una semifinal inolvidable.

El equipo de Luis Enrique ganó 5-4 en la ida disputada en París y luego empató 1 a 1 en Alemania para cerrar la serie con un global de 6-5.

La gran figura volvió a ser Ousmane Dembélé, quien atraviesa una temporada extraordinaria y aparece como uno de los candidatos al próximo Balón de Oro.

Cuándo se juega la final de la Champions League 2026

La final entre Arsenal y Paris Saint-Germain se disputará el:

Fecha: sábado 30 de mayo de 2026

sábado 30 de mayo de 2026 Estadio: Puskás Aréna

Puskás Aréna Ciudad: Budapest

Budapest Hora en Argentina: 13.00

13.00 Hora en Chile: 12.00

12.00 Hora en Colombia, Perú y Ecuador: 11.00

Será la primera vez que el Puskás Aréna reciba una final de la Champions League, luego de haber sido sede de la final de la Europa League en 2023.

¿Habrá alargue y penales en la final?

Sí. En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, la final tendrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos.

Si la igualdad persiste, el campeón de la UEFA Champions League 2026 se definirá mediante una tanda de penales.