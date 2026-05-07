Cuándo y dónde se juega la final de la Champions League 2026

Por Sitio Andino Deportes 7 de mayo de 2026 - 07:41
La gran final de la
UEFA ya quedó definida y tendrá frente a frente al Champions League 2025-2026 Arsenal y al Paris Saint-Germain, que pelearán por el título más importante del fútbol europeo el próximo sábado 30 de mayo en el estadio Puskás Aréna de Budapest.
El encuentro comenzará a las
13.00 de Argentina, en una final que promete ser espectacular luego de las enormes semifinales protagonizadas por ambos equipos camino al partido decisivo.
Arsenal eliminó al Atlético de Madrid y volvió a una final después de 20 años
El conjunto dirigido por
Mikel Arteta logró la clasificación luego de superar al Atlético de Madrid en semifinales.
Tras el empate 1 a 1 en Madrid,
, resultado que les permitió avanzar con un global de 2-1. los ingleses se hicieron fuertes en el Emirates Stadium y ganaron 1 a 0 gracias a un gol de Bukayo Saka
Para el
Arsenal, será su primera final de Champions League desde 2006, cuando perdió ante el Barcelona en París.
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PSG dejó afuera al Bayern Munich en una serie histórica
Del otro lado estará el vigente campeón europeo, el
Paris Saint-Germain, que eliminó al Bayern Munich tras una semifinal inolvidable.
El equipo de
Luis Enrique ganó 5-4 en la ida disputada en París y luego empató 1 a 1 en Alemania para cerrar la serie con un global de 6-5.
La gran figura volvió a ser
Ousmane Dembélé, quien atraviesa una temporada extraordinaria y aparece como uno de los candidatos al próximo Balón de Oro. Cuándo se juega la final de la Champions League 2026
La final entre
Arsenal y Paris Saint-Germain se disputará el: Fecha: sábado 30 de mayo de 2026 Estadio: Puskás Aréna Ciudad: Budapest Hora en Argentina: 13.00 Hora en Chile: 12.00 Hora en Colombia, Perú y Ecuador: 11.00
Será la primera vez que el
Puskás Aréna reciba una final de la Champions League, luego de haber sido sede de la final de la Europa League en 2023. ¿Habrá alargue y penales en la final?
Sí. En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, la final
tendrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos.
Si la igualdad persiste, el campeón de la
UEFA Champions League 2026 se definirá mediante una tanda de penales.