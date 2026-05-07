7 de mayo de 2026
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Alfredo Berti

Alfredo Berti y la fe infinita de la Lepra: "Entramos a cada cancha pensando en ser campeones"

El DT Alfredo Berti habló tras la clasificación del Club Sportivo Independiente Rivadavia a los 8vos de final de la Copa Libertadores. Mirá qué dijo.

El mandamás Azul se mostró conforme.

El mandamás Azul se mostró conforme.

 Por Martín Sebastián Colucci

El entrenador del Club Sportivo Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, se mostró orgulloso luego del empate 1 a 1 ante Fluminense que selló la histórica clasificación de la Lepra a los octavos de final de la Copa Libertadores, y dejó una frase que refleja el momento que atraviesa el club mendocino: “Siempre vamos a entrar a una cancha pensando en que podemos ser campeones”.

“Estamos muy contentos de ya estar clasificados dos fechas antes. Es un mérito enorme de los futbolistas y una alegría muy grande para toda la gente”, expresó el DT azul en conferencia de prensa luego del encuentro disputado en el estadio Malvinas Argentinas. El santafesino remarcó además que el equipo viene sosteniendo un desgaste muy grande desde el arranque de la temporada: “Venimos jugando finales desde que empezó el año”.

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Alfredo Berti destacó el carácter de Independiente Rivadavia

El técnico mendocino valoró especialmente la personalidad del equipo frente a un rival de enorme jerarquía internacional como Fluminense.

El entrenador también sostuvo que cuando un equipo se acostumbra a pelear arriba, cada partido empieza a jugarse con tensión de definición. “Cuando un equipo gana y se posiciona arriba, el partido siguiente siempre parece una final. Nosotros sentimos eso hace mucho tiempo”, afirmó.

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"Clasificar dos fechas antes en Libertadores es dificilísimo"

Berti remarcó varias veces durante la conferencia el enorme valor que tiene haber conseguido la clasificación con dos jornadas todavía por disputarse. “He jugado tres Copas Libertadores como futbolista y también dirigí otra como entrenador. Sé perfectamente lo difícil que es lograr una clasificación dos fechas antes”, explicó el conductor azul.

Además, dejó en claro que el plantel todavía tiene mucho margen para seguir creciendo y pidió mantener los pies sobre la tierra pese al gran presente. “La sensación que tengo es que hay que seguir trabajando con la misma humildad”, sostuvo.

El DT también evitó adelantarse sobre posibles rotaciones pensando en el calendario cargado que se le viene a la Lepra. “Primero está Unión, que será otro partido muy duro. Después veremos lo demás”, señaló.

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El orgullo de Alfredo Berti por el grupo de la Lepra

Uno de los aspectos que más destacó el entrenador fue la unión y el compromiso del grupo. “Yo estoy feliz por los futbolistas. Nosotros vivimos de que ellos estén bien, estén contentos y sean competitivos”, explicó el DT sobre el gran clima interno que atraviesa el plantel de Independiente Rivadavia.

Berti además resaltó la actitud de aquellos jugadores que no tienen tantos minutos pero igualmente colaboran desde afuera. “El futbolista que no juega también suma, acompaña y empuja al compañero. Esa dinámica fue creada por ellos mismos”, contó.

“Me siento orgulloso por cómo se brindan, por cómo entrenan y por la mentalidad competitiva que tienen todos los días”, agregó el entrenador azul.

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Lo que viene para Independiente Rivadavia

Después de lograr la histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, el equipo de Alfredo Berti volverá rápidamente a enfocarse en el plano local.

El próximo sábado desde las 21.30, la Lepra recibirá a Unión de Santa Fe en el estadio Bautista Gargantini por los octavos de final del Torneo Apertura, en busca de seguir alimentando un año que ya quedó marcado para siempre en la historia del club.

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