Alfredo Berti y la fe infinita de la Lepra: "Entramos a cada cancha pensando en ser campeones"

El entrenador del Club Sportivo Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, se mostró orgulloso luego del empate 1 a 1 ante Fluminense que selló la histórica clasificación de la Lepra a los octavos de final de la Copa Libertadores, y dejó una frase que refleja el momento que atraviesa el club mendocino: “Siempre vamos a entrar a una cancha pensando en que podemos ser campeones”.
“Estamos muy contentos de ya estar clasificados dos fechas antes. Es un mérito enorme de los futbolistas y una alegría muy grande para toda la gente”, expresó el DT azul en conferencia de prensa luego del encuentro disputado en el estadio Malvinas Argentinas. El santafesino remarcó además que el equipo viene sosteniendo un desgaste muy grande desde el arranque de la temporada: “Venimos jugando finales desde que empezó el año”.
El entrenador también sostuvo que cuando un equipo se acostumbra a pelear arriba, cada partido empieza a jugarse con tensión de definición. “Cuando un equipo gana y se posiciona arriba, el partido siguiente siempre parece una final. Nosotros sentimos eso hace mucho tiempo”, afirmó.
Además, dejó en claro que el plantel todavía tiene mucho margen para seguir creciendo y pidió mantener los pies sobre la tierra pese al gran presente. “La sensación que tengo es que hay que seguir trabajando con la misma humildad”, sostuvo.
El DT también evitó adelantarse sobre posibles rotaciones pensando en el calendario cargado que se le viene a la Lepra. “Primero está Unión, que será otro partido muy duro. Después veremos lo demás”, señaló.
El orgullo de Alfredo Berti por el grupo de la Lepra
Uno de los aspectos que más destacó el entrenador fue la unión y el compromiso del grupo. “Yo estoy feliz por los futbolistas. Nosotros vivimos de que ellos estén bien, estén contentos y sean competitivos”, explicó el DT sobre el gran clima interno que atraviesa el plantel de Independiente Rivadavia.
Berti además resaltó la actitud de aquellos jugadores que no tienen tantos minutos pero igualmente colaboran desde afuera. “El futbolista que no juega también suma, acompaña y empuja al compañero. Esa dinámica fue creada por ellos mismos”, contó.