La Lepra va por la clasificación ante el Fluminense en la Libertadores: hora y dónde verlo

La Lepra buscará otra noche histórica ante Fluminense para asegurar la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

La expectativa crece minuto a minuto en Mendoza. Este miércoles desde las 21:30 , el Club Sportivo Independiente Rivadavia recibirá a Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas, en un partido que puede marcar un antes y un después en la historia del club mendocino. Transmite Fox y Disney+.

La Lepra llega a esta cuarta fecha de la Copa Libertadores atravesando un momento extraordinario. No solo lidera el Grupo C con puntaje ideal (9 puntos) , sino que además viene de terminar primero en la Zona B del Torneo Apertura y jugará los playoffs del fútbol argentino con ventaja deportiva.

La Lepra enfrentará a Unión de Santa Fe en octavos con ventaja de localía

La Lepra se juega la clasificación en la Copa Libertadores ante el Fluminense: así forma el Azul

El encuentro tendrá el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera , mientras que su compatriota Antonio García estará a cargo del VAR en una noche que promete un estadio colmado y clima de final.

Qué necesita la Lepra para clasificar a octavos de final

El panorama es inmejorable para el equipo mendocino. Si Independiente Rivadavia le gana a Fluminense, clasificará automáticamente a los octavos de final y además asegurará el primer puesto del Grupo C. Incluso, el conjunto dirigido por Alfredo Berti también podría sellar el pase con un empate, siempre que Bolívar y Deportivo La Guaira igualen en el otro encuentro de la zona.

La campaña de la Lepra hasta ahora fue perfecta. Ganó sus tres partidos, mostró autoridad futbolística y se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Copa Libertadores 2026.

El histórico triunfo en el Maracaná que cambió el panorama del grupo

Hay una noche que explica gran parte del presente azul. El pasado 15 de abril, Independiente Rivadavia logró uno de los triunfos más impactantes de toda la fase de grupos al vencer 2-1 a Fluminense en el estadio Maracaná, un resultado histórico para el fútbol mendocino y argentino.

Aquella victoria no solo sorprendió al continente: también confirmó que el equipo mendocino estaba preparado para competir a nivel internacional. Desde entonces, la Lepra sostuvo su nivel y se transformó en un equipo sólido, intenso y con mucha personalidad.

Alfredo Berti encontró funcionamiento y una identidad clara

Uno de los grandes responsables del momento futbolístico es Alfredo Berti. El entrenador logró construir un equipo equilibrado, competitivo y con variantes ofensivas que hoy marcan diferencias. La Lepra combina presión alta, velocidad y eficacia, algo que se refleja tanto en el torneo local como en la Libertadores.

Además, varias individualidades atraviesan un nivel altísimo. Sebastián Villa, Matías Fernández y Alex Arce aparecen como piezas fundamentales dentro de una estructura colectiva que juega con confianza y convicción.

Fluminense llega obligado y sin margen de error

La realidad del conjunto brasileño es completamente distinta. Fluminense apenas sumó un punto en sus primeras tres presentaciones y necesita ganar para seguir con chances reales de clasificación. El equipo dirigido por el argentino Luis Zubeldía quedó muy comprometido en la tabla y una derrota en Mendoza podría dejarlo prácticamente eliminado.

Por eso se espera un planteo agresivo desde el inicio, con un equipo visitante obligado a asumir riesgos y a salir a buscar el partido.

Las probables formaciones para el partido en Mendoza

En Independiente Rivadavia, Alfredo Berti mantendría la base que viene consiguiendo resultados importantes. Nicolás Bolcato estará en el arco; la defensa tendría a Luciano Gómez, Sheyko Studer, Iván Villalba y Ezequiel Bonifacio; mientras que en la mitad de la cancha jugarían José Florentín, Tomás Bottari y Matías Fernández.

En ofensiva volverían a aparecer Fabrizio Sartori, Sebastián Villa y Alex Arce, el tridente que viene siendo determinante en el gran presente del equipo mendocino.

Por el lado de Fluminense, el arquero será el experimentado Fábio, acompañado en defensa por Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes y Guga. En ataque, las principales amenazas serán Jefferson Savarino, Agustín Canobbio y Rodrigo Castillo.

Una noche que puede quedar en la historia del fútbol mendocino

El partido excede ampliamente una simple fecha de fase de grupos. Independiente Rivadavia está a un paso de meterse entre los 16 mejores equipos de América, en una campaña que ya rompió barreras históricas para el club y para Mendoza.