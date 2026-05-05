5 de mayo de 2026
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Club Atlético Boca Juniors

Boca tiene una parada difícil ante Barcelona de Ecuador por la Libertadores: hora y dónde verlo

El Club Atlético Boca Juniors choca contra los ecuatorianos por una nueva fecha de la Copa Conmebol Libertadores. Mirá los detalles del duelo.

Boca visita a Barcelona en Guayaquil en un duelo determinante por la Copa Libertadores.

Boca visita a Barcelona en Guayaquil en un duelo determinante por la Copa Libertadores.

Por Sitio Andino Deportes

Barcelona SC recibirá a Boca Juniors este martes 5 de mayo en el estadio Banco Pichincha, por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 21:00 (hora de Argentina) y puede marcar el rumbo de ambos equipos en el certamen.

Cuándo juegan Barcelona vs Boca y cómo ver el partido en vivo

El partido se juega el martes 5 de mayo a las 21:00 (hora de Argentina).

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Horarios en la región:

  • 20:00 en Chile
  • 19:00 en Colombia, Perú y Ecuador

Se podrá ver en vivo por el Plan Premium de Disney+ en Sudamérica.

Por qué es clave el partido para Boca y Barcelona

Barcelona llega sin puntos y está obligado a ganar, ya que perdió sus tres partidos en la fase de grupos.

Boca suma 6 puntos y está segundo, pero viene de perder ante Cruzeiro y necesita un triunfo para volver a encaminar su clasificación a octavos de final.

Cómo llegan Barcelona y Boca al partido

Barcelona atraviesa un presente irregular. Empató 1-1 con Manta en la LigaPro y perdió 2-1 ante Universidad Católica en la Copa, acumulando tres derrotas en el certamen continental.

Boca, en cambio, llega con mayor solidez. Viene de ganarle 2-1 a Central Córdoba, clasificó a los octavos del Torneo Apertura y en la Libertadores suma 6 puntos, aunque cayó 1-0 ante Cruzeiro en Brasil.

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Jugadores a seguir en Barcelona vs Boca

Hay figuras clave que pueden definir el partido.

En Barcelona:

  • Milton Céliz
  • Darío Benedetto
  • Gonzalo Lugo
  • Johnny Quiñónez

En Boca:

  • Leandro Paredes
  • Tomás Aranda
  • Miguel Merentiel
  • Santiago Ascacibar

El último antecedente entre Boca y Barcelona

Boca goleó 3-0 a Barcelona el 14 de abril en Buenos Aires, por la segunda fecha del grupo.

Los goles fueron de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacibar y Ander Herrera, en una actuación contundente del equipo argentino.

Un partido que puede marcar el futuro del grupo

Barcelona se juega su continuidad y Boca su posicionamiento en la tabla.

El duelo en Guayaquil aparece como uno de los más importantes de la fecha, con dos equipos que llegan con necesidades claras y objetivos distintos dentro del grupo.

La síntesis

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