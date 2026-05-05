Boca tiene una parada difícil ante Barcelona de Ecuador por la Libertadores: hora y dónde verlo

Barcelona SC recibirá a Boca Juniors este martes 5 de mayo en el estadio Banco Pichincha, por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 21:00 (hora de Argentina) y puede marcar el rumbo de ambos equipos en el certamen.
Cuándo juegan Barcelona vs Boca y cómo ver el partido en vivo
El partido se juega el martes 5 de mayo a las 21:00 (hora de Argentina).
Se podrá ver en vivo por el Plan Premium de Disney+ en Sudamérica.
Por qué es clave el partido para Boca y Barcelona
Barcelona llega sin puntos y está obligado a ganar, ya que perdió sus tres partidos en la fase de grupos.
Boca suma 6 puntos y está segundo, pero viene de perder ante Cruzeiro y necesita un triunfo para volver a encaminar su clasificación a octavos de final.
Cómo llegan Barcelona y Boca al partido
Barcelona atraviesa un presente irregular. Empató 1-1 con Manta en la LigaPro y perdió 2-1 ante Universidad Católica en la Copa, acumulando tres derrotas en el certamen continental.
Boca, en cambio, llega con mayor solidez. Viene de ganarle 2-1 a Central Córdoba, clasificó a los octavos del Torneo Apertura y en la Libertadores suma 6 puntos, aunque cayó 1-0 ante Cruzeiro en Brasil.