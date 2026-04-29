Video: Boca cayó ante Cruzeiro y el final terminó con empujones y tensión en Brasil

Una noche caliente de principio a fin. Boca perdió 1-0 ante Cruzeiro en Belo Horizonte por la Copa Libertadores, pero el resultado quedó en segundo plano por un cierre cargado de tensión, con empujones, forcejeos y discusiones entre jugadores tras el pitazo final.
El partido también tuvo episodios en las tribunas. Durante el entretiempo, hubo incidentes entre hinchas, intervención de la seguridad y la detención de un simpatizante de Boca por presuntos gestos racistas.
Todo formó parte de un contexto tenso que terminó de explotar en el cierre. Con esta derrota, Boca perdió el invicto en la Copa Libertadores y dejó pasar una chance importante de encaminar su clasificación a los octavos de final.
Del otro lado, Cruzeiro sumó un triunfo clave como local y se metió de lleno en la pelea dentro del grupo.
Preguntas clave sobre la derrota de Boca
¿Cómo salió Boca vs Cruzeiro?
Ganó Cruzeiro 1-0.
¿Por qué jugó condicionado Boca?
Por la expulsión de Adam Bareiro.
¿Quién hizo el gol del partido?
Néiser Villarreal.
¿Qué pasó al final del encuentro?
Hubo empujones y discusiones entre jugadores.
¿Qué implica esta derrota?
Boca pierde el invicto y complica su camino a octavos.