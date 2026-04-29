29 de abril de 2026
{}
Video: Boca cayó ante Cruzeiro y el final terminó con empujones y tensión en Brasil

Boca Juniors se presentó por una nueva fecha de la Copa Libertadores y tuvo un cierre para el olvido. Mirá lo que pasó.

El Boca de Úbeda no logró la victoria.

Una noche caliente de principio a fin. Boca perdió 1-0 ante Cruzeiro en Belo Horizonte por la Copa Libertadores, pero el resultado quedó en segundo plano por un cierre cargado de tensión, con empujones, forcejeos y discusiones entre jugadores tras el pitazo final.

La Lepra mendocino sigue en alza.

La Lepra y una semana clave en las Copas: repasá todos los partidos
Paulo Dybala dejó abierta la puerta a Boca y generó ilusión en el mundo “Xeneize”.

Paulo Dybala y un guiño que ilusiona a Boca

El golpe clave llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando Adam Bareiro vio la segunda amarilla y dejó a Boca con diez jugadores, condicionando todo el desarrollo del complemento.

Cruzeiro aprovechó y golpeó en el final

Con un hombre más, el conjunto brasileño empujó y encontró el gol a los 37 minutos del segundo tiempo, a través de Néiser Villarreal, tras una asistencia de Kaio Jorge.

Boca resistió durante gran parte del partido, pero no pudo sostener el cero y terminó pagando el desgaste, en un trámite donde jugó gran parte del tiempo en inferioridad.

El final: empujones, bronca y tensión en Boca

Cuando el árbitro marcó el final, la tensión acumulada explotó dentro de la cancha. Hubo reclamos cara a cara, empujones y forcejeos, con varios protagonistas involucrados.

El cruce más fuerte se dio entre Matheus Pereira y Ayrton Costa, aunque la situación no pasó a mayores gracias a la intervención de compañeros y cuerpos técnicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2049316441455841345&partner=&hide_thread=false

Una noche complicada dentro y fuera de la cancha

El partido también tuvo episodios en las tribunas. Durante el entretiempo, hubo incidentes entre hinchas, intervención de la seguridad y la detención de un simpatizante de Boca por presuntos gestos racistas.

Todo formó parte de un contexto tenso que terminó de explotar en el cierre. Con esta derrota, Boca perdió el invicto en la Copa Libertadores y dejó pasar una chance importante de encaminar su clasificación a los octavos de final.

Del otro lado, Cruzeiro sumó un triunfo clave como local y se metió de lleno en la pelea dentro del grupo.

Preguntas clave sobre la derrota de Boca

¿Cómo salió Boca vs Cruzeiro?

Ganó Cruzeiro 1-0.

¿Por qué jugó condicionado Boca?

Por la expulsión de Adam Bareiro.

¿Quién hizo el gol del partido?

Néiser Villarreal.

¿Qué pasó al final del encuentro?

Hubo empujones y discusiones entre jugadores.

¿Qué implica esta derrota?

Boca pierde el invicto y complica su camino a octavos.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones

Embed

Seguí leyendo

Boca se lució con una goleada ante Defensa y Justicia y ya está clasificado

Con un gran Paredes, Boca golpeó a River en el Monumental y festejó

El Enduro exigió al máximo en Mendoza en la fecha 2 del campeonato local

Duro castigo para el mendocino Andrada por agredir brutalmente a un rival

Golpe al Mundial 2026: figuras afuera y dudas clave

Prepárate para el Mundial: ¿quiénes son los equipos favoritos?

Mendoza corre y se muestra al mundo con su Maratón Internacional

Tradicionales en San Rafael: más de 85 pilotos y grandes finales en Las Paredes

La Lepra va por todo.

La Lepra espera rival en su mejor momento: estos son los candidatos

El oficialismo se presentaría en una lista de unidad y evita la fragmentación. video

Se baja una fórmula y el oficialismo en la UNCuyo se encamina a una lista de unidad

Megaestafa en San Rafael: 800 víctimas, USD 70.000 y dinero oculto en billeteras cripto video

Megaestafa en San Rafael: 800 víctimas, USD 70.000 y dinero oculto en billeteras cripto

A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo.

A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo

Violencia de género en Pilar: detuvieron a un empresario tras la viralización de videos donde golpeaba a su ex pareja video

Las cámaras de seguridad lo grabaron dándole una paliza a su ex y finalmente terminó tras las rejas

El objetivo principal del programa es garantizar el bienestar de los animales

Compromiso en plena montaña: así es el día a día del equipo veterinario del Aconcagua