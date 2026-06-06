Boca acelera por un viejo conocido para ocupar el cargo de entrenador

Boca Juniors está cada vez más cerca de definir a su nuevo entrenador . Tras varios días de negociaciones y en medio de la necesidad de encontrar rápidamente un reemplazante para el cuerpo técnico saliente, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme habría alcanzado un acuerdo con un viejo conocido de la casa .

Según informó el periodista Tato Aguilera, Rodolfo Arruabarrena aceptó la propuesta presentada por el Consejo de Fútbol y se encamina a convertirse en el nuevo director técnico del Xeneize . De esta manera, el exlateral izquierdo aparece como el elegido para asumir la conducción del plantel profesional en una etapa que se presenta clave para las aspiraciones deportivas del club.

Las conversaciones entre ambas partes avanzaron con rapidez durante las últimas horas y el acuerdo estaría prácticamente cerrado. Sin embargo, todavía restan algunos aspectos administrativos por resolver antes de que la institución pueda oficializar su contratación.

Entre los puntos pendientes figuran la firma del contrato y la finalización de la documentación correspondiente. Una vez completados esos trámites, Boca quedará en condiciones de anunciar formalmente la llegada de Arruabarrena como nuevo entrenador tras la salida anunciada de Claudio Úbeda.

La dirigencia busca acelerar los tiempos para que el técnico pueda comenzar a trabajar cuanto antes con el plantel y preparar los próximos compromisos de una temporada en la que el club intentará recuperar protagonismo tanto a nivel local como internacional.

El exitoso antecedente de Arruabarrena en Boca

La posible llegada de Arruabarrena no representa una apuesta desconocida para Boca. El entrenador ya tuvo un paso por el banco xeneize entre 2014 y 2016, período en el que logró consolidar un equipo competitivo y conquistar títulos importantes.

Durante su primera etapa al frente del club obtuvo el Torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina de ese mismo año, dos conquistas que le permitieron ganarse el reconocimiento de gran parte de los hinchas.

Fuente: Olé