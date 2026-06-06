6 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Club Atlético Boca Juniors

Boca acelera por un viejo conocido para ocupar el cargo de entrenador

A pedido de Riquelme, el experimentado entrenador regresa al Xeneize para iniciar su segundo ciclo al frente del equipo, con el desafío de pelear por el Torneo Clausura y avanzar en la Copa Sudamericana.

Boca acelera por un viejo conocido para ocupar el cargo de entrenador

Boca acelera por un viejo conocido para ocupar el cargo de entrenador

Por Sitio Andino Deportes

Boca Juniors está cada vez más cerca de definir a su nuevo entrenador. Tras varios días de negociaciones y en medio de la necesidad de encontrar rápidamente un reemplazante para el cuerpo técnico saliente, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme habría alcanzado un acuerdo con un viejo conocido de la casa.

Un acuerdo prácticamente cerrado: quién sería el nuevo DT de Boca

Según informó el periodista Tato Aguilera, Rodolfo Arruabarrena aceptó la propuesta presentada por el Consejo de Fútbol y se encamina a convertirse en el nuevo director técnico del Xeneize. De esta manera, el exlateral izquierdo aparece como el elegido para asumir la conducción del plantel profesional en una etapa que se presenta clave para las aspiraciones deportivas del club.

_Rodolfo Arruabarrena - Boca
Arrubarrena le consiguió dos títulos a Boca como entrenador en 2015.

Arrubarrena le consiguió dos títulos a Boca como entrenador en 2015.

Las conversaciones entre ambas partes avanzaron con rapidez durante las últimas horas y el acuerdo estaría prácticamente cerrado. Sin embargo, todavía restan algunos aspectos administrativos por resolver antes de que la institución pueda oficializar su contratación.

Entre los puntos pendientes figuran la firma del contrato y la finalización de la documentación correspondiente. Una vez completados esos trámites, Boca quedará en condiciones de anunciar formalmente la llegada de Arruabarrena como nuevo entrenador tras la salida anunciada de Claudio Úbeda.

La dirigencia busca acelerar los tiempos para que el técnico pueda comenzar a trabajar cuanto antes con el plantel y preparar los próximos compromisos de una temporada en la que el club intentará recuperar protagonismo tanto a nivel local como internacional.

El exitoso antecedente de Arruabarrena en Boca

La posible llegada de Arruabarrena no representa una apuesta desconocida para Boca. El entrenador ya tuvo un paso por el banco xeneize entre 2014 y 2016, período en el que logró consolidar un equipo competitivo y conquistar títulos importantes.

Durante su primera etapa al frente del club obtuvo el Torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina de ese mismo año, dos conquistas que le permitieron ganarse el reconocimiento de gran parte de los hinchas.

Fuente: Olé

Temas
Seguí leyendo

Quiénes son los candidatos que pican en punta para dirigir a Boca Juniors

Boca se jugó la vida en la Libertadores ante Universidad Católica y ¡la perdió!

Seguilo en vivo: la Selección Argentina vence a Honduras 2 a 0

México 86 y el día que millones de argentinos salieron a festejar mucho más que un Mundial

Así le fue a Franco Colapinto en un sábado clave del GP de Mónaco

A días del debut, la Selección Argentina recibió la noticia que nadie quería escuchar

Motores encendidos: General Alvear se prepara para recibir al motocross nacional

Así le fue a Franco Colapinto en su primer día de acción en el GP de Mónaco

Lee además
Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca tras una reunión con la dirigencia encabezada por Marcelo Delgado.

Boca se quedó sin entrenador tras la salida de Claudio Úbeda
Juan Román Riquelme comenzó la búsqueda del nuevo entrenador de Boca y Alfredo Berti aparece entre los candidatos.

Atento Lepra: Riquelme piensa en Berti para Boca
LO QUE SE LEE AHORA
Cómo le fue a Franco Colapinto en la práctica libre 3 y la clasificación del GP de Mónaco

Así le fue a Franco Colapinto en un sábado clave del GP de Mónaco

Las Más Leídas

Lluvias en Valle de Uco, El Niño está entre nosotros.

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de junio en Mendoza

¿Quién se va de Gran Hermano? Las encuestas empiezan a definir al próximo eliminado

Las encuestas de Gran Hermano empiezan a definir al próximo eliminado y hay sorpresa

Cómo le fue a Franco Colapinto en la práctica libre 3 y la clasificación del GP de Mónaco

Así le fue a Franco Colapinto en un sábado clave del GP de Mónaco

Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este sábado 6 de junio

Un nuevo método de extracción de aceite de oliva promete revolucionar la industria

El hallazgo de un especialista mendocino que abre una nueva era para el aceite de oliva