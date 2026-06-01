1 de junio de 2026
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Club Atlético Boca Juniors

Boca se quedó sin entrenador tras la salida de Claudio Úbeda

El apuntado Claudio Úbeda no continuará al frente de Boca Juniors y la dirigencia ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador. Mirá lo que pasó.

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca tras una reunión con la dirigencia encabezada por Marcelo Delgado.

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca tras una reunión con la dirigencia encabezada por Marcelo Delgado.

Por Sitio Andino Deportes

Boca Juniors se quedó sin entrenador. Tras una reunión mantenida este lunes con el director deportivo Marcelo Delgado, quedó confirmado que Claudio Úbeda no continuará al frente del primer equipo una vez finalizado su contrato, que vencía el próximo 30 de junio. La decisión llega luego de una serie de resultados adversos que terminaron marcando el final de su ciclo en el club.

La derrota frente a Universidad Católica en La Bombonera dejó al Xeneize fuera de la Libertadores 2026 y generó un fuerte malestar entre los hinchas y los dirigentes.

Tras analizar la situación deportiva, Boca decidió no renovar el vínculo del ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, quien había asumido el desafío de conducir al equipo en una etapa compleja.

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Los números de Claudio Úbeda en Boca

Úbeda dirigió un total de 32 partidos oficiales al frente del primer equipo.

Durante ese período consiguió:

  • 17 victorias
  • 7 empates
  • 8 derrotas

Estos registros le permitieron alcanzar una efectividad del 60,42%, una cifra que en otros contextos podría haber sostenido su continuidad.

Sin embargo, la evaluación interna no se limitó únicamente a los números. La gran deuda del ciclo estuvo en los encuentros decisivos. Boca perdió partidos clave en los playoffs del Torneo Clausura 2025 y del Torneo Apertura 2026, ambos disputados como local, además de la temprana despedida de la Copa Libertadores. Esa combinación de factores terminó pesando más que las estadísticas generales.

Qué objetivos tendrá Boca en el segundo semestre

El próximo entrenador tendrá por delante un semestre cargado de desafíos deportivos. El plantel volverá a los entrenamientos a mediados de junio y lo hará bajo la conducción de un nuevo cuerpo técnico.

Entre los principales objetivos aparecen el Torneo Clausura 2026, el Trofeo de Campeón de Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, certamen que ahora concentra gran parte de las expectativas internacionales del club.

La dirigencia considera que todavía hay margen para pelear títulos importantes durante el año y buscará un entrenador capaz de devolverle protagonismo al equipo.

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