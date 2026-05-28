28 de mayo de 2026
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Club Atlético Boca Juniors

Boca se juega la vida en la Libertadores ante Universidad Católica: hora y dónde verlo

Boca Juniors recibirá a Universidad Católica de Chile obligado a ganar para no quedar eliminado de la Copa Libertadores. Mirá los detalles.

Boca afrontará un partido decisivo en La Bombonera buscando meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Boca afrontará un partido decisivo en La Bombonera buscando meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por Sitio Andino Deportes

Boca Juniors afrontará este jueves desde las 21:30 uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba a Universidad Catolica en La Bombonera por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda está obligado a ganar para mantener vivas sus chances de clasificación a los octavos de final y evitar una eliminación prematura que podría generar un verdadero terremoto futbolístico en el club.

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Además, Boca llega golpeado por una racha de tres encuentros consecutivos sin triunfos, una situación que aumentó todavía más la presión alrededor del plantel y el cuerpo técnico.

El equipo azul y oro ocupa actualmente el tercer puesto del grupo con siete puntos, uno menos que Cruzeiro y tres por debajo de Universidad Católica. Por eso, solamente una victoria le permitirá seguir soñando con avanzar a los octavos de final.

En caso de ganar, Boca alcanzará la línea del conjunto chileno y lo superará gracias al desempate olímpico por haber ganado el primer cruce entre ambos durante el arranque de la Copa Libertadores.

Paredes lidera un equipo diezmado por las bajas

El conjunto de Claudio Úbeda llegará condicionado por varias ausencias importantes y deberá rearmar parte de la estructura titular para afrontar una verdadera final continental.

Uno de los grandes protagonistas volverá a ser Leandro Paredes, líder futbolístico y emocional de un equipo que necesita recuperar solidez en medio de un clima muy caliente.

En defensa, la principal novedad será el ingreso de Marco Pellegrino en reemplazo del suspendido Ayrton Costa, mientras que en el mediocampo aparecerá Ander Herrera acompañando a Paredes y Milton Delgado.

En ataque, Boca apuesta gran parte de sus ilusiones a lo que puedan generar Exequiel Zeballos y Milton Gimenez, aunque el cuerpo técnico esperará hasta último momento la evolución física del uruguayo Miguel Merentiel.

Universidad Católica llega entonada y quiere dar el golpe en La Bombonera

Por el lado de Universidad Católica, el panorama aparece mucho más tranquilo desde lo matemático, ya que el conjunto chileno avanzará a octavos de final incluso empatando.

El equipo dirigido por Daniel Garnero venía atravesando un muy buen momento antes de perder el clásico frente a Colo-Colo y buscará aprovechar la presión que tendrá Boca para intentar lastimarlo en Buenos Aires.

La gran referencia ofensiva volverá a ser Fernando Zampedri, acompañado por futbolistas experimentados como Eugenio Mena y Fernando Zuqui.

Hora, TV y formaciones de Boca vs Universidad Católica

El encuentro se disputará este jueves desde las 21:30 en La Bombonera, contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldan y será transmitido por Fox Sports.

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