26 de mayo de 2026
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Club Atlético Boca Juniors

Cavani volvió a lesionarse en Boca y crece la preocupación antes del duelo decisivo por Libertadores

Edinson Cavani sintió otra molestia física y quedó en duda para el partido clave de Boca Juniors ante Universidad Católica. Mirá lo que pasó.

Edinson Cavani no pudo terminar la práctica de Boca y volvió a encender las alarmas por su estado físico. &nbsp;

Edinson Cavani no pudo terminar la práctica de Boca y volvió a encender las alarmas por su estado físico.

 

Por Sitio Andino Deportes

Boca recibió una pésima noticia en la previa del partido decisivo ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. El delantero uruguayo Edinson Cavani volvió a sufrir molestias lumbares durante la práctica de este lunes y quedó seriamente comprometida su presencia para el duelo del jueves en La Bombonera.

¿Qué lesión sufrió Cavani en Boca?

Edinson Cavani apenas pudo entrenarse durante 15 minutos antes de sentir nuevamente dolores en la espalda, una molestia que arrastra desde fines del año pasado y que volvió a complicar su recuperación.

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Si bien desde el cuerpo médico descartaron una lesión muscular importante, el uruguayo no pudo continuar normalmente la práctica y hoy aparece más afuera que adentro para el encuentro frente a Universidad Católica.

La idea del entrenador Claudio Úbeda era probarlo junto al chileno Carlos Palacios, quien sí respondió bien y podría integrar el banco de suplentes.

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¿Cuántos partidos jugó Cavani en 2026?

La situación física del delantero preocupa cada vez más en Boca. Cavani, de 39 años, apenas disputó dos partidos oficiales en todo 2026: frente a Platense y Racing durante febrero.

Desde entonces realizó un tratamiento especial por una lumbalgia que incluso incluyó bloqueos por una hernia de disco, según había explicado el director deportivo Marcelo Delgado.

¿Cómo formaría Boca ante Universidad Católica?

Las lesiones obligaron a Claudio Úbeda a buscar variantes ofensivas para un partido determinante. En la práctica, el DT probó con Exequiel Zeballos acompañando a Milton Giménez, mientras que otra opción es Ángel Romero.

Además de Cavani, Boca también tiene lesionados a Adam Bareiro y espera hasta último momento por la evolución de Miguel Merentiel.

El duelo ante Universidad Católica aparece como una verdadera final para Boca, que necesita ganar para seguir con chances de avanzar en la Copa Libertadores.

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