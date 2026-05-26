Boxeo: Oscar Gualpa fue elegido presidente de la Federación Mendocina y promete una renovación histórica

Oscar Gualpa encabezará la nueva conducción de la Federación Mendocina de Box acompañado por históricos referentes del deporte.

La Federación Mendocina de Boxeo inició una nueva etapa institucional con la asunción de Oscar Gualpa como presidente tras imponerse ampliamente en las elecciones realizadas entre dos listas. El ex boxeador y actual árbitro reemplazará en el cargo a Daiana “China” San Román y llega acompañado por un grupo de referentes históricos que buscarán renovar la estructura del boxeo provincial.

Oscar Gualpa es un reconocido ex boxeador y árbitro mendocino que ahora asumirá el máximo cargo dentro de la Federación Mendocina de Box .

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El dirigente estará acompañado por Javier Luján como vicepresidente primero y contará además con el respaldo de nombres históricos del boxeo local como Pablo Chacón , Francisco Wholfart , Osvaldo Corro y Jorge Pandolfino .

Durante la conferencia de prensa realizada en el Gimnasio Nº3 de la Municipalidad de Mendoza, Gualpa remarcó que uno de los principales objetivos será modernizar la federación y fortalecer el crecimiento del boxeo amateur.

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“Es un verdadero honor estar al frente de una entidad tan prestigiosa”, expresó el flamante presidente.

¿Cuáles son los proyectos de la nueva gestión?

Uno de los puntos centrales del nuevo mandato será la remodelación integral del histórico gimnasio de la federación. Según explicó Jorge Pandolfino, ya existe un compromiso conjunto entre el Gobierno provincial, la Municipalidad de Capital y empresas privadas para comenzar las obras de refacción.

Además, también se buscará reemplazar el viejo ring de la entidad y generar nuevos festivales amateurs para fortalecer el semillero mendocino.

“Tenemos muchas ganas de sacar a flote un deporte tan lindo como el boxeo”, aseguró Oscar Gualpa.

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Cómo quedó conformada la nueva Comisión Directiva

La nueva conducción de la Federación Mendocina de Box tendrá a Oscar Gualpa como presidente y a Javier Luján y Luis Marcelo Aramburu como vicepresidentes.

También integrarán la estructura dirigentes como Heber James, Mónica Puebla, Sergio Domínguez y Jorge Pandolfino, entre otros referentes del boxeo provincial.

La nueva gestión buscará recuperar protagonismo institucional y potenciar nuevamente el desarrollo del boxeo mendocino.

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La Comisión Directiva está conformada de la siguiente manera:

Presidente: Oscar Gualpa.

Oscar Gualpa. Vicepresidente primero: Javier Luján.

Javier Luján. Vicepresidente segundo: Luis Marcelo Aramburu.

Luis Marcelo Aramburu. Secretario: Heber James.

Heber James. Prosecretario: Oscar Alberto Sosa.

Oscar Alberto Sosa. Secretario de Actas: Mónica Gladys Puebla.

Mónica Gladys Puebla. Tesorero: Sergio Mauricio Domínguez.

Sergio Mauricio Domínguez. Protesorero: Orlando Antonio Manzano.

Orlando Antonio Manzano. Intendente : Jorge Pandolfino.

: Jorge Pandolfino. Revisor de cuentas Titular 1º: Francisco Wholfart.

Francisco Wholfart. Revisor de cuentas Titular 2º: Juan Miguel Grosse.

Juan Miguel Grosse. Revisor de cuentas Suplente 1º: Miguel Branco Secades Escobar.

Gentileza: Prensa Federación Mendocina de Box