El Inter Miami confirmó el parte médico de Messi y preocupa su estado antes del Mundial 2026

El Inter Miami CF confirmó oficialmente el parte médico de Lionel Messi luego de la preocupación que generó su salida en el partido frente a Philadelphia Union por la MLS. El capitán de la Selección argentina sufrió una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, a pocos días del inicio del Mundial 2026.
¿Qué dice el parte médico de Messi?
El comunicado oficial de Inter Miami explicó que Messi presenta una “sobrecarga asociada a fatiga muscular” en la parte posterior de la pierna izquierda.
La molestia apareció durante la victoria por 6-4 frente a Philadelphia Union, cuando el rosarino pidió el cambio antes del cierre del encuentro y encendió inmediatamente las alarmas en la Selección argentina.
Desde el club aclararon además que “el regreso a la actividad dependerá de su evolución clínica y funcional”, por lo que todavía no existe una fecha definida para su vuelta.