26 de mayo de 2026
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Lionel Messi

El Inter Miami confirmó el parte médico de Messi y preocupa su estado antes del Mundial 2026

El argentino Lionel Messi sufrió una sobrecarga muscular y la Selección argentina sigue de cerca su evolución de cara al duro Mundial 2026. Mirá qué pasó.

Lionel Messi salió con molestias ante Philadelphia Union y este lunes Inter Miami confirmó el diagnóstico. &nbsp;

Lionel Messi salió con molestias ante Philadelphia Union y este lunes Inter Miami confirmó el diagnóstico.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Inter Miami CF confirmó oficialmente el parte médico de Lionel Messi luego de la preocupación que generó su salida en el partido frente a Philadelphia Union por la MLS. El capitán de la Selección argentina sufrió una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, a pocos días del inicio del Mundial 2026.

¿Qué dice el parte médico de Messi?

El comunicado oficial de Inter Miami explicó que Messi presenta una “sobrecarga asociada a fatiga muscular” en la parte posterior de la pierna izquierda.

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La molestia apareció durante la victoria por 6-4 frente a Philadelphia Union, cuando el rosarino pidió el cambio antes del cierre del encuentro y encendió inmediatamente las alarmas en la Selección argentina.

Desde el club aclararon además que “el regreso a la actividad dependerá de su evolución clínica y funcional”, por lo que todavía no existe una fecha definida para su vuelta.

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¿Messi corre riesgo de perderse el Mundial?

En principio, el diagnóstico llevó tranquilidad dentro del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, ya que no se detectó una lesión muscular grave ni un desgarro.

De todos modos, la evolución física del capitán será seguida día a día debido a la cercanía del debut frente a Argelia en el Mundial 2026.

La intención de la Selección argentina es contar con Messi en la concentración que se realizará en Estados Unidos para la etapa final de preparación.

La preocupación lógica en la Selección argentina

La situación de Lionel Messi rápidamente se convirtió en el tema central alrededor de la Selección por la importancia del capitán y el contexto en el que apareció la molestia física.

Más allá de la alarma inicial, el primer parte médico evitó un escenario mucho más complejo y ahora todo quedará sujeto a la recuperación del rosarino durante los próximos días.

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