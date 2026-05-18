18 de mayo de 2026
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Lionel Messi

Insólito momento con Messi en Inter Miami mientras los hinchas insultaban pese al triunfo en la MLS

El argentino Lionel Messi reaccionó sorprendido cuando los hinchas del Inter Miami CF cantaron contra los jugadores en plena victoria. Mirà lo sucedido.

Lionel Messi fue figura en el triunfo del Inter Miami, aunque vivió un momento inesperado con los hinchas. &nbsp;

Lionel Messi fue figura en el triunfo del Inter Miami, aunque vivió un momento inesperado con los hinchas.

 

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Messi protagonizó un insólito momento este domingo durante el triunfo 2 a 0 del Inter Miami CF frente a Portland Timbers por la MLS, cuando los hinchas del equipo estadounidense comenzaron a cantar contra los jugadores pese a que Las Garzas ganaban cómodamente el encuentro.

El desconcierto de Lionel Messi por los insultos de los hinchas

El episodio ocurrió en pleno desarrollo del partido disputado en Florida y generó sorpresa tanto dentro como fuera de la cancha. Según trascendió, los simpatizantes del Inter Miami comenzaron a entonar el clásico cántico “Jugadores…” mientras el equipo vencía 2 a 0 a Portland Timbers. La situación provocó un evidente gesto de incredulidad de Lionel Messi, quien miró hacia las tribunas e hizo movimientos con la mano mostrando desconcierto por lo que estaba ocurriendo.

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El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a la rareza de la escena, especialmente porque el conjunto estadounidense estaba consiguiendo una victoria importante en la MLS y además mostraba un buen nivel futbolístico. Incluso algunas cámaras captaron la tensión que se vivió cerca de un córner, donde también se observó una reacción incómoda de Rodrigo De Paul, otro de los argentinos presentes en el plantel.

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Messi volvió a ser figura en Inter Miami

Más allá del episodio con los hinchas, el capitán argentino volvió a tener una actuación determinante para el equipo dirigido por Guillermo Hoyos. A los 30 minutos del primer tiempo, Lionel Messi abrió el marcador con un verdadero golazo luego de una gran jugada colectiva construida junto a Luis Suárez y Telasco Segovia.

El rosarino definió con toda su calidad dentro del área para establecer el 1 a 0 parcial y seguir ampliando sus impresionantes números en la MLS. Más adelante, a los 41 minutos, volvió a aparecer el talento del campeón del mundo. Después de una gran maniobra individual entre varias piernas rivales, Messi asistió a Germán Berterame, quien convirtió el segundo gol del Inter Miami para sellar el triunfo definitivo.

En el complemento, el conjunto estadounidense apostó más al contragolpe y cedió algunos tramos de la posesión, aunque cada intervención del argentino volvió a marcar diferencias sobre el campo de juego.

Inter Miami quedó líder y Messi sigue rompiendo números

Con esta victoria, el Inter Miami alcanzó la cima de la Conferencia Este de la MLS con 28 puntos y continúa consolidándose como uno de los grandes protagonistas del torneo estadounidense.

Además, Lionel Messi sigue ampliando estadísticas impresionantes en su carrera profesional. El rosarino ya acumula 910 goles y 413 asistencias en 1.154 partidos oficiales entre Barcelona, PSG, Inter Miami y la Selección argentina.

Desde su llegada al fútbol estadounidense, el campeón del mundo ya conquistó cuatro títulos con el conjunto de Florida: la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024, la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025. El presente futbolístico del equipo continúa siendo positivo, aunque el inesperado clima generado por los hinchas dejó una de las imágenes más llamativas de la jornada en la MLS.

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