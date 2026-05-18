18 de mayo de 2026
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Desafío Ruta 40

Manuel Andújar calentó el Desafío Ruta 40 y dejó una frase contundente sobre la carrera argentina

El argentino Manuel Andújar elogió al duro Desafío Ruta 40 2026 antes de una nueva fecha del Mundial W2RC. Mirá lo que dijo.

Manuel Andújar volverá a competir en el Desafío Ruta 40, ahora dentro de la categoría Side by Side. &nbsp;

Manuel Andújar volverá a competir en el Desafío Ruta 40, ahora dentro de la categoría Side by Side.

 

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Manuel Andújar comenzó a palpitar una nueva edición del Desafío Ruta 40 YPF 2026 y dejó una frase que rápidamente resonó en el ambiente del rally raid. El bicampeón mundial aseguró que la competencia argentina entre San Juan y Mendoza “es la mejor carrera del mundo” en la previa de la tercera fecha del Campeonato Mundial W2RC.

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Estoy feliz porque el Desafío Ruta 40 es la mejor carrera del mundo”, aseguró Andújar durante una entrevista con Campeones TV en el lanzamiento oficial realizado en el Automóvil Club Argentino.

El argentino ya sabe lo que significa ganar esta competencia. En su etapa dentro de los quads logró imponerse en dos oportunidades y además construyó una carrera brillante con dos triunfos en el Rally Dakar y dos campeonatos mundiales.

Ahora, el desafío será completamente distinto arriba de un UTV, categoría en la que viene creciendo desde hace varias temporadas. “Va a ser la primera vez con el UTV, las expectativas son buenas y queremos salir a hacer una buena carrera, prolija, para poder llegar al final de la mejor manera”, explicó el piloto argentino.

El Desafío Ruta 40 será clave para el proyecto rumbo al Dakar

La edición 2026 del Desafío Ruta 40 YPF se disputará entre el 24 y el 29 de mayo y recorrerá caminos de San Juan y Mendoza como parte de la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid W2RC.

Para Andújar también marcará el inicio de una nueva etapa deportiva. El piloto decidió volver a la estructura de equipo propio con el 7240 Team, apostando nuevamente a la fórmula que le permitió conquistar títulos en cuatriciclos.

Junto al cordobés Andrés Frini, el argentino viene trabajando en un fuerte proyecto de desarrollo pensando incluso en el futuro dentro del rally raid internacional.

Este año queremos apuntar a abrirnos solos, sea en T3 o en T4, hacer nuestro propio equipo. Como hicimos toda la vida en cuatriciclos”, remarcó Andújar.

El proyecto incluso podría derivar próximamente en un salto de categoría, dejando atrás los Side by Side para desembarcar en los Challenger, una divisional cada vez más competitiva dentro del rally raid mundial.

Manuel Andújar

El DR40 vuelve a poner a Mendoza en el centro del rally mundial

El Desafío Ruta 40 volverá a reunir a varias de las principales figuras internacionales del rally raid y otra vez tendrá a Mendoza como uno de los grandes escenarios de la competencia.

La carrera argentina se consolidó durante los últimos años como una de las pruebas más exigentes y prestigiosas del calendario mundial, algo que quedó reflejado también en las palabras de los propios pilotos.

El paso del W2RC por territorio mendocino volverá a generar un enorme movimiento turístico, deportivo y económico en la provincia, además de ofrecer imágenes espectaculares entre dunas, montaña y caminos de alta complejidad.

Para Manuel Andújar, el desafío será doble: volver a pelear adelante en una carrera que conoce muy bien y comenzar a fortalecer un nuevo proyecto deportivo con proyección hacia el Rally Dakar 2027.

Fuente: Campeones

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