Mundial 2026: la defensa preocupa a Scaloni a menos de un mes de la gran cita

Lionel Scaloni sigue atento la evolución física de varios futbolistas clave de la Selección Argentina de cara al exigente Mundial 2026.

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026 , la Selección de fútbol de Argentina atraviesa un momento clave desde lo físico. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución de varios futbolistas lesionados, especialmente en defensa, mientras define la lista final para la Copa del Mundo.

El sector defensivo es el que más dolores de cabeza le genera hoy al entrenador de la Selección Argentina . Varios jugadores importantes llegan con molestias físicas, recuperaciones en marcha o falta de ritmo futbolístico a pocas semanas del debut mundialista.

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Uno de los casos más importantes es el de Cristian “Cuti” Romero , quien evoluciona favorablemente de su lesión y llegaría sin problemas al estreno del 16 de junio, aunque su presencia en los amistosos previos todavía no está asegurada.

Otro futbolista seguido de cerca es Nahuel Molina , que continúa recuperándose y todavía no se encuentra al ciento por ciento desde lo físico. El lateral derecho recibiría el alta médica antes del primer amistoso, aunque el cuerpo técnico analizará cuidadosamente si conviene arriesgarlo.

En tanto, Gonzalo Montiel atraviesa la recuperación de un desgarro en el cuádriceps y tampoco sería exigido en los encuentros preparatorios. De todos modos, su lugar en la lista mundialista no correría riesgos.

La situación más tranquila aparece con Nicolás González, quien se encuentra en la etapa final de recuperación muscular y tendría todo encaminado para llegar sin problemas al comienzo de la competencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/2056148901741375662&partner=&hide_thread=false Lesionados de la Selección Argentina:



Cuti Romero está evolucionando bien de su lesión. No está confirmado que esté para los amistosos del 6 y 9 de junio. Llegaría al debut del Mundial para el 16 de junio.



Nico González está en la última etapa de recuperación muscular. Esta… — Gastón Edul (@gastonedul) May 17, 2026

El único descartado y las dudas que mantiene Scaloni

Hasta el momento, el único futbolista descartado por lesión es Juan Foyth, quien continúa recuperándose de un problema en el tendón de Aquiles y quedó afuera de consideración hace varias semanas.

Por ese motivo, Lionel Scaloni analiza cuidadosamente cuántos defensores llevará finalmente al Mundial. La idea inicial sería contar con ocho o nueve jugadores para la última línea dependiendo de cómo evolucionen físicamente varios nombres en los próximos días.

El cuerpo técnico tiene decidido evitar riesgos innecesarios en los amistosos previos y priorizar que los futbolistas lleguen en óptimas condiciones al debut mundialista.

La intención es que las cargas físicas sean controladas al máximo para evitar nuevas lesiones en una etapa muy sensible de la preparación de la Selección Argentina.

Cuándo dará Scaloni la lista final del Mundial

La lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 será anunciada por Lionel Scaloni el próximo 1 de junio, fecha límite establecida por FIFA para entregar las nóminas oficiales.

Antes del comienzo de la Copa del Mundo, la Selección Argentina disputará amistosos preparatorios durante la primera semana de junio, donde el cuerpo técnico terminará de evaluar el estado físico de varios futbolistas.

El debut argentino en el Mundial 2026 será el 16 de junio frente a Argelia. Luego, la Albiceleste enfrentará a Austria y Jordania en la fase de grupos.

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026