18 de mayo de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la defensa preocupa a Scaloni a menos de un mes de la gran cita

El DT del seleccionado, Lionel Scaloni, está atento acerca de las bajas que por ahora tiene el equipo de cara al duro Mundial 2026. Mirá lo que se viene.

Lionel Scaloni sigue atento la evolución física de varios futbolistas clave de la Selección Argentina de cara al exigente Mundial 2026. &nbsp;

Lionel Scaloni sigue atento la evolución física de varios futbolistas clave de la Selección Argentina de cara al exigente Mundial 2026.

 

Por Sitio Andino Deportes

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, la Selección de fútbol de Argentina atraviesa un momento clave desde lo físico. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución de varios futbolistas lesionados, especialmente en defensa, mientras define la lista final para la Copa del Mundo.

La defensa es la principal preocupación de Lionel Scaloni

El sector defensivo es el que más dolores de cabeza le genera hoy al entrenador de la Selección Argentina. Varios jugadores importantes llegan con molestias físicas, recuperaciones en marcha o falta de ritmo futbolístico a pocas semanas del debut mundialista.

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Uno de los casos más importantes es el de Cristian “Cuti” Romero, quien evoluciona favorablemente de su lesión y llegaría sin problemas al estreno del 16 de junio, aunque su presencia en los amistosos previos todavía no está asegurada.

Otro futbolista seguido de cerca es Nahuel Molina, que continúa recuperándose y todavía no se encuentra al ciento por ciento desde lo físico. El lateral derecho recibiría el alta médica antes del primer amistoso, aunque el cuerpo técnico analizará cuidadosamente si conviene arriesgarlo.

En tanto, Gonzalo Montiel atraviesa la recuperación de un desgarro en el cuádriceps y tampoco sería exigido en los encuentros preparatorios. De todos modos, su lugar en la lista mundialista no correría riesgos.

La situación más tranquila aparece con Nicolás González, quien se encuentra en la etapa final de recuperación muscular y tendría todo encaminado para llegar sin problemas al comienzo de la competencia.

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El único descartado y las dudas que mantiene Scaloni

Hasta el momento, el único futbolista descartado por lesión es Juan Foyth, quien continúa recuperándose de un problema en el tendón de Aquiles y quedó afuera de consideración hace varias semanas.

Por ese motivo, Lionel Scaloni analiza cuidadosamente cuántos defensores llevará finalmente al Mundial. La idea inicial sería contar con ocho o nueve jugadores para la última línea dependiendo de cómo evolucionen físicamente varios nombres en los próximos días.

El cuerpo técnico tiene decidido evitar riesgos innecesarios en los amistosos previos y priorizar que los futbolistas lleguen en óptimas condiciones al debut mundialista.

La intención es que las cargas físicas sean controladas al máximo para evitar nuevas lesiones en una etapa muy sensible de la preparación de la Selección Argentina.

Cuándo dará Scaloni la lista final del Mundial

La lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 será anunciada por Lionel Scaloni el próximo 1 de junio, fecha límite establecida por FIFA para entregar las nóminas oficiales.

Antes del comienzo de la Copa del Mundo, la Selección Argentina disputará amistosos preparatorios durante la primera semana de junio, donde el cuerpo técnico terminará de evaluar el estado físico de varios futbolistas.

El debut argentino en el Mundial 2026 será el 16 de junio frente a Argelia. Luego, la Albiceleste enfrentará a Austria y Jordania en la fase de grupos.

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026

  • Argentina vs Argelia – 16 de junio – 22.00 (hora argentina).
  • Argentina vs Austria – 22 de junio – 14.00 (hora argentina).
  • Argentina vs Jordania – 27 de junio – 23.00 (hora argentina).

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