Mundial 2026: Rodrigo De Paul reveló el exigente entrenamiento secreto que hace con Messi

Rodrigo De Paul contó que realiza entrenamientos especiales junto a Lionel Messi con la mira puesta en el Mundial 2026.

A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026 , Rodrigo De Paul sorprendió al revelar detalles del entrenamiento especial que realiza junto a Lionel Messi pensando en la gran cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá . El mediocampista de la Selección argentina contó que ambos llevan adelante un trabajo físico extra fuera de las prácticas habituales con Inter Miami para llegar en plenitud a la Copa del Mundo.

Durante una entrevista, Rodrigo De Paul explicó que desde hace varios meses mantiene una preparación especial junto a Lionel Messi con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026 . “Hablo mucho con Leo del Mundial, de la ilusión que tenemos. Desde hace dos o tres meses nos preparamos para eso con un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club”, reveló el volante argentino.

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Además, el ex jugador del Atlético de Madrid detalló que ambos realizan dobles turnos físicos acompañados por un preparador personal. “Los dos nos matamos físicamente para llegar de la mejor manera. Tenemos un doble turno que nos propusimos y tenemos nuestro profe”, aseguró De Paul , quien también mostró el costado más distendido de su relación con el capitán de la Selección argentina .

“Yo le meto un poco de película. Filmo todo. ‘No, dejá, ¿qué me filmás?’, me dice Leo”, relató entre risas el mediocampista de Inter Miami , dejando en evidencia la confianza y cercanía que mantiene con Lionel Messi dentro y fuera de la cancha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2055263394282770615&partner=&hide_thread=false Rodrigo De Paul confirmó que están haciendo DOBLE ENTRENAMIENTO hace ya tres meses junto a Lionel Messi, 100% enfocado en el MUNDIAL.



“Nos matamos para físicamente llegar de la mejor manera, nos propusimos ese doble turno, aparte del club.



Yo le meto UN POCO DE PELI por si… pic.twitter.com/egClmM8Ai6 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 15, 2026

Cómo es la relación entre Rodrigo De Paul y Lionel Messi

Más allá del trabajo físico, Rodrigo De Paul destacó el vínculo personal que mantiene con Lionel Messi pensando en el desafío de defender el título conseguido por la Selección argentina en Qatar. Según explicó el mediocampista, ambos se complementan desde lo emocional y motivacional dentro del grupo.

“Él también me motiva a mí. Yo soy más de estar arriba y abajo y él mantiene una línea más estable”, expresó De Paul, quien además confesó que la cercanía del Mundial 2026 empieza a generar ansiedad y emociones constantes dentro del plantel argentino. “No vivís sin pensar en la Copa del Mundo. Cada vez que está más cerca aparecen los miedos, la ilusión y la incertidumbre”, afirmó el campeón del mundo.

El volante de la Selección argentina también aseguró que ve al grupo nuevamente preparado para competir al máximo nivel. “Tengo mucha ilusión y creo que la Selección va a ser protagonista otra vez. Veo en mis compañeros un convencimiento y un hambre de que siga sucediendo”, sostuvo Rodrigo De Paul.

Por qué Rodrigo De Paul eligió jugar en Inter Miami

En la entrevista, Rodrigo De Paul también respondió a las críticas que recibió por dejar el fútbol europeo y sumarse a la MLS junto a Lionel Messi. El mediocampista explicó que priorizó sumar minutos y continuidad pensando exclusivamente en el próximo Mundial 2026.

“Lo más importante para mí era jugar y llegar físicamente bien a la Copa del Mundo”, sostuvo el ex futbolista del Atlético de Madrid, quien además minimizó los cuestionamientos relacionados con la falta de competencia europea. “Dicen que no juego la Champions, pero en realidad jugás seis o siete partidos en un año”, opinó el volante argentino.

Finalmente, el campeón del mundo dejó en claro que compartir equipo con Lionel Messi fue determinante para tomar la decisión de jugar en Inter Miami. “Jugar al lado del más grande de todos es una oportunidad que cualquier futbolista quiere vivir”, aseguró Rodrigo De Paul.

La ilusión de Rodrigo De Paul con Racing

Sobre el final de la entrevista, Rodrigo De Paul también habló de una posible vuelta a Racing Club en el futuro y reconoció que mantiene intacto el vínculo emocional con la institución de Avellaneda. “A mí me encantaría volver a Racing”, reconoció el mediocampista argentino.

Además, contó que mantiene contacto permanente con dirigentes y referentes del club. “Hablo con Diego Milito, con el Chino Saja y Gustavo Costas también me apretó un poquito”, reveló entre risas el futbolista de la Selección argentina.