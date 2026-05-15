Mendoza podría despertar bajo nieve: las zonas que podrían teñirse de blanco

La llegada de un intenso frente frío podría transformar el paisaje de Mendoza durante este fin de semana. Las bajas temperaturas, el ingreso de viento sur y las precipitaciones previstas alimentan la posibilidad de que algunos sectores del Gran Mendoza y el llano registren aguanieve o nieve por primera vez en el año.

De acuerdo con la información difundida por la Dirección Provincial de Defensa Civil , durante la madrugada y la mañana del sábado se registrará un marcado descenso de temperatura acompañado por lloviznas, abundante nubosidad y precipitaciones débiles en distintos puntos del territorio provincial. El fenómeno comenzará en la Zona Sur y avanzará hacia el Norte y Este provincial .

El organismo detalló que se prevén “precipitaciones níveas cercanas al llano” especialmente en sectores de la precordillera del Valle de Uco , principalmente en San Carlos, Tunuyán y el oeste de Tupungato . También podrían darse episodios en el oeste de Malargüe , el oeste y sur de San Rafael y algunos sectores del oeste del Gran Mendoza .

Nieve Mendoza, Parque General San Martín 29-06-25 (02).jpeg Aunque la probabilidad es baja, el brusco descenso de temperatura y las precipitaciones previstas marcarán una jornada con características plenamente invernales. Foto: Daniel Cano

El sábado será una de las jornadas más frías de la semana. La temperatura máxima rondará entre los 8°C y 10°C, mientras que las mínimas descenderán hasta los 3°C y 4°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco. Para el resto de la provincia, se esperan mínimas cercanas a los 8°C.

Además, Defensa Civil informó que el viento Sur ingresará desde las primeras horas del sábado. El fenómeno comenzará alrededor de las 06:00 en Zona Sur y llegará cerca de las 09:00 al Gran Mendoza, Zona Norte y Zona Este, persistiendo hasta la tarde y reforzando el descenso térmico en toda la provincia.

En cuanto a la posibilidad concreta de nieve en el llano, el meteorólogo Mariano García, en diálogo con Aconcagua Radio, explicó que existe una “baja posibilidad de nieve en Luján y Valle de Uco”, aunque aclaró que en el llano la probabilidad es “muy baja”. Distinta será la situación en la alta montaña, donde sí se esperan varios centímetros de nieve acumulada y condiciones de mal tiempo durante toda la jornada.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza tras el sábado frío

El pronóstico anticipa además un domingo todavía fresco, con temperaturas que irán desde los 3°C hasta los 14°C, aunque con mejoras hacia media mañana. En tanto, el lunes llegará con un escenario plenamente invernal: se espera una mínima de -1°C, heladas y una marcada amplitud térmica con máxima de 17°C.

montaña nevada, invierno, frio, nieve, otoño, pronostico, clima, tiempo.jpg El sábado tendrá temperaturas que no superarán los 10°C y condiciones típicamente invernales en Mendoza. Foto: Yemel Fil

La combinación de frío intenso, viento sur y posibles precipitaciones níveas mantiene la atención puesta en Mendoza, donde muchos esperan volver a ver caer nieve en sectores urbanos y del llano después de varios meses.