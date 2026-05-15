Día Nacional del Docente Universitario: por qué se celebra hoy, 15 de mayo

Cada 15 de mayo se conmemora el Día Nacional del Docente Universitario , una fecha que homenajea a quienes dedican su vida a la enseñanza superior y, al mismo tiempo, recuerda una histórica lucha estudiantil y docente que marcó un antes y un después en el país.

La efeméride tiene su origen en los hechos ocurridos en 1969 en la provincia de Corrientes, donde se desarrollaron intensas protestas y huelgas universitarias.

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El 15 de mayo de 1969 , la Federación Universitaria del Nordeste (FUNE) impulsó una multitudinaria movilización hacia el rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste para manifestarse contra la gestión del rector Carlos Walker. Los estudiantes denunciaban un intento de privatización del comedor universitario , medida que contaba con el respaldo del gobierno provincial y que implicaba un fuerte aumento en el costo de las comidas.

La protesta fue reprimida con violencia en las inmediaciones de la Plaza Sargento Cabral. Durante los incidentes, efectivos policiales dispararon contra los manifestantes y asesinaron al estudiante Juan José Cabral, además de dejar varios heridos.

Con el paso de los años, aquellos acontecimientos fueron conocidos como el “Correntinazo”, una rebelión estudiantil que para muchos historiadores representó el inicio del debilitamiento de la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía.

La movilización logró frenar la privatización del comedor universitario, cuyo servicio había sufrido un incremento del 500% en sus precios. Más adelante, en 1971, también se consiguió eliminar el ingreso restrictivo en la Facultad de Medicina, otro de los reclamos históricos del movimiento estudiantil.

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