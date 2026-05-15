15 de mayo de 2026
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Tiempo

Nublado, el pronóstico del tiempo para este viernes 15 de mayo en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará seminublada. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Descenso de la temperatura, el pronóstico para este viernes 15 de mayo en Mendoza.

Descenso de la temperatura, el pronóstico para este viernes 15 de mayo en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que en la provincia de Mendoza este viernes 15 de mayo, vivirá una jornada que amanece seminublada en la zona Sur. Alrededor del mediodía se prevé cielo seminublado en todo el llano. Hacia la medianoche, en la transición hacia el sábado, aumentará la nubosidad principalmente en la zona Sur, sin precipitaciones previstas.

En alta montaña, habrá nubosidad variable, ventoso, con nevadas hacia la tarde/noche. A partir de las 20 comenzará el mal tiempo con precipitaciones débiles en la zona Centro, y se extiende durante la madrugada hacia la zona Norte.

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Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: entre 20 °C y 21 °C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 4 °C.
  • Mínima (resto de la provincia): 8 °C.

Pronóstico del tiempo extendido

El sábado 16 de mayo, hay probabilidad de lluvias débiles desde el amanecer en el llano principalmente en el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este. Durante la noche y madrugada ingresará un frente frío que provocará descenso de temperatura. Para la alta montaña se espera mal tiempo desde el amanecer en los sectores Centro y Norte, con precipitaciones débiles. Posteriormente, las condiciones se extenderán hacia la zona Sur, manteniéndose durante toda la jornada.

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