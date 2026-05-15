Nublado, el pronóstico del tiempo para este viernes 15 de mayo en Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico para este viernes 15 de mayo en Mendoza. Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que en la provincia de Mendoza este viernes 15 de mayo, vivirá una jornada que amanece seminublada en la zona Sur. Alrededor del mediodía se prevé cielo seminublado en todo el llano. Hacia la medianoche, en la transición hacia el sábado, aumentará la nubosidad principalmente en la zona Sur, sin precipitaciones previstas.

En alta montaña, habrá nubosidad variable, ventoso, con nevadas hacia la tarde/noche. A partir de las 20 comenzará el mal tiempo con precipitaciones débiles en la zona Centro, y se extiende durante la madrugada hacia la zona Norte.

Temperaturas promedio en el llano Máxima: entre 20 °C y 21 °C.

Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 4 °C.

Mínima (resto de la provincia): 8 °C. Pronóstico del tiempo extendido El sábado 16 de mayo, hay probabilidad de lluvias débiles desde el amanecer en el llano principalmente en el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este. Durante la noche y madrugada ingresará un frente frío que provocará descenso de temperatura. Para la alta montaña se espera mal tiempo desde el amanecer en los sectores Centro y Norte, con precipitaciones débiles. Posteriormente, las condiciones se extenderán hacia la zona Sur, manteniéndose durante toda la jornada.