Ola de frío: dos localidades de Mendoza, entre las más gélidas del país.

El ingreso de una masa de aire frío sobre el centro y oeste del territorio argentino hizo sentir su rigor en el inicio de esta jornada. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , dos localidades mendocinas lograron ubicarse entre los diez puntos con temperaturas más bajas de la Argentina, destacándose por encima de zonas tradicionalmente gélidas de la Pampa Húmeda y el norte patagónico.

La localidad de San Rafael se posicionó como el epicentro del frío en la provincia, ocupando el séptimo lugar a nivel nacional. Con una temperatura real de 2.3° , el sur mendocino sufrió una sensación térmica de apenas 0.8° , producto de vientos leves pero constantes que acentuaron el clima invernal.

El frío llegó a Mendoza y se extenderá durante todo el fin de semana.

Apenas un escalón por debajo, en el octavo puesto del listado país, se ubicó la Ciudad de Mendoza (Observatorio). En la capital provincial, el termómetro marcó 2.4°, pero la sensación térmica fue aún más cruda que en el sur, descendiendo hasta los 0.3°, rozando el punto de congelación en plena zona urbana.

Un dato para tener en cuenta es que ambas ciudades mendocinas compartieron el "Top 10" con destinos como Río Grande (Tierra del Fuego), que lideró la tabla con -2.2°, y Maquinchao (Río Negro).

localidades frías

Pronóstico y recomendaciones

Para lo que resta de este viernes, la Dirección de Contingencias Climáticas prevé una jornada de "poca nubosidad con heladas parciales y leve ascenso de la temperatura", con una máxima que no superaría los 16°C.

Ante estas condiciones de frío extremo durante las mañanas, las autoridades recomiendan extremar la precaución en la calefacción de hogares para evitar accidentes con monóxido de carbono y verificar el estado de los neumáticos ante la posible presencia de hielo en sectores de calzada sombríos.