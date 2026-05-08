8 de mayo de 2026
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Cáncer de ovario

Día Mundial del Cáncer de Ovario: por qué se recuerda hoy, 8 de mayo

Cada 8 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Mundial del Cáncer de Ovario: por qué se recuerda hoy, 8 de mayo

Día Mundial del Cáncer de Ovario: por qué se recuerda hoy, 8 de mayo

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 8 de mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una fecha destinada a generar conciencia sobre esta enfermedad que afecta a miles de mujeres en todo el mundo. El objetivo principal es visibilizar su impacto y promover la importancia de la detección temprana.

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Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Ovario

Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Ovario

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Cáncer de ovario: síntomas, detección y la importancia de la concientización

El cáncer de ovario es un tumor maligno que se origina en los ovarios debido al crecimiento anormal de células. En sus etapas iniciales suele no presentar síntomas claros, lo que dificulta su diagnóstico precoz. En muchos casos, se detecta cuando la enfermedad ya se ha extendido a la pelvis o el abdomen, lo que complica su tratamiento.

Los profesionales de la salud advierten que los primeros signos pueden confundirse con trastornos digestivos o intestinales, lo que retrasa la consulta médica. Por este motivo, es fundamental prestar atención a los síntomas persistentes.

Esta efeméride fue establecida en 2013 por iniciativa de organizaciones internacionales dedicadas a la lucha contra el cáncer de ovario. Desde entonces, busca fomentar la sensibilización, la prevención y el diagnóstico temprano como herramientas clave para mejorar el pronóstico de la enfermedad.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 8 de mayo, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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