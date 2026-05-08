8 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 8 de mayo

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 8 de mayo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 8 de mayo.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 8 de mayo, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 7 de mayo.

Corte de luz en ocho departamentos de Mendoza
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 6 de mayo.

Corte de luz en seis departamentos de la provincia de Mendoza

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 8 de mayo

Guaymallén

  • – En calle Buenos Vecinos, hacia el sur de Buenos Aires. En calle Guaymaré, hacia el este de Buenos Vecinos. En el barrio San Alberto, en loteo Martín y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En la intersección de calle San Miguel con calles N°7, Pacheco y adyacencias. En barrios Grilli Norte y Sur; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Benavente, Murialdo, Bandera de Los Andes y López de Gomara. Entre calles Quintana, Urquiza, Bandera de Los Andes, Murialdo y áreas adyacentes; Villa Nueva. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle 25 de Mayo, entre Cavagnaro y Olascoaga. En calle Reconquista, entre 25 de Mayo y Humberto Primo, y adyacencias; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • – En calle Cochabamba, hacia el norte de Lencinas, y zonas aledañas; Agrelo. De 9.45 a 12.00 h.

Maipú

  • – En la Ruta Provincial N°50, entre Acceso Este y callejón Molina; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • – Entre calles Italia, Belgrano, Gertrudis Zapata y Perú. En el barrio Los Nogales II. De 14.30 a 18.30 h.

Embed

San Carlos

  • – En calle Derinovsky, hacia el este de Dumas; El Cepillo. De 9.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Quiroga y Constantini, hacia el norte de Costa Canal Uco; Eugenio Bustos. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

  • – En la Ruta Provincial N°190, entre los parajes Punta de Agua y Agua Escondida. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Sarmiento, Egidio Casnati, Cayetano Silva y Santiago Germano. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Italia, 1 de Mayo, Paula Albarracín de Sarmeinto y Fausto Burgos. De 11.00 a 15.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-de-luz-Buenos-Aires.jpg
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en nueve departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 4 de mayo

Habrá corte de luz en nueve departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 29 de abril

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 28 de abril

El viento golpea Malargüe y fortalece la resiliencia de un pueblo acostumbrado al rigor climático

Aumenta la tarifa eléctrica en Mendoza: cómo impactará en la factura

Ola de frío: dos localidades de Mendoza, entre las más gélidas del país

LO QUE SE LEE AHORA
Suspenden las clases en este departamento de Mendoza.

Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Las Más Leídas

Atraparon al preso que se fugó del Hospital Central

Huida y captura en Guaymallén: así cayó el acusado que escapó del Hospital Central

El Zonda no da tregua: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras.

El Zonda no da tregua: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras

Misteriosa fuga en el Hospital Central: buscan a un paciente acusado de robo

Un hombre con custodia policial escapó del Hospital Central: qué ocurrió

Reforma laboral: cuándo corresponde indemnización y en qué casos ya no se paga.

Cómo cambiaron las indemnizaciones por despido con la reforma laboral y qué derechos se mantienen

La causa terminó con una condena de 10 años de prisión para los imputados.

Una denuncia anónima destapó un oscuro caso de sometimiento familiar en San Juan