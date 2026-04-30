30 de abril de 2026
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Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 30 de abril

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 30 de abril.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 30 de abril.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 30 de abril, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Ciudad

  • – En calle San Francisco de Asís, entre el Estadio y el Ecoparque, y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.

Guaymallén

  • – Entre calles Dávila, Jenner, Gutiérrez, Cano y zonas aledañas; Villa Nueva. De 9.15 a 12.15 h.

  • – En calle Los Valencianos, entre Las Margaritas y Rivadavia. En calle Proyectada I128 y adyacencias; Villa Nueva. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

  • – Entre calles Libertador San Martín, Abel Zapata, 25 de Mayo, Martín Fierro y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • – En calle Brandsen, hacia el oeste de Cipolletti, y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Terrada, hacia el sur de callejón Walker, y zonas aledañas; Perdriel. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

  • – En la intersección de calle N°2 con Lucini. En barrio Tejas Rojas y adyacencias. De 9.00 a 11.30 h.

  • – En calle Proyectada I352 y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • – En callejón San Pedro, hacia el oeste de Ruta Provincial N°24, y adyacencias; El Chilcal. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

  • – En calle Ruano, entre Lugones y El Álamo; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Correa, Gertrudis Zapata, Perú y Belgrano. En el barrio Virgen de Lourdes. De 9.30 a 13.30 h.

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Tunuyán

  • – En calle Uvexport, hacia el sur de Los Olivos; Las Pintadas. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Ruano, hacia el norte de Lugones. En Comercial La Sebastiana y en Agrogiro; El Algarrobo. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • – Entre calles San Martín Norte, Balbino Arizu, Manuel Belgrano y Moreno; Villa Atuel. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En calle Los Coroneles, entre La Falda y Gomensoro; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Del Medio, hacia el este de La Escuela; Los Claveles. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°190 (Ganadera), hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta de Agua. De 11.00 a 15.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

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