24 de abril de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 24 de abril

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 24 de abril.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 24 de abril.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 24 de abril, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Ciudad

  • – Entre calles Avelino Maure, Coronel Rodríguez, Tiburcio Benegas, Juan de Dios Videla y Paso de Los Andes. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

  • – En calle Félix Suárez, entre Proyectada G156 y Fourcade. En el barrio Costa Esperanza II y zonas aledañas; Bermejo. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – En calle Mitre, entre Nueva Mayorga y Molina. En calles Castro Barros y Crucero General Belgrano, hacia el norte de Mitre y adyacencias; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Bruno Morón, Urquiza, Carril Gómez y Vila. En calle Bruno Morón, hacia el oeste de Urquiza. En el Carril Gómez, entre calles Cirilo Torán y Urquiza. En calle Urquiza, entre Pedro del Castillo y Carril Gómez. En calle Julio Argentino Roca, entre Fernández Peláez y Nueva Mayorga. En calles Arancibia, Rodríguez, Las Heras, Fernández Peláez y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Olascoaga, entre Buenos Aires y Humberto Primo. En calle Humberto Primo, entre Víctor Hugo y Reconquista. En calle Reconquista, hacia el norte de Humberto Primo. En calle Las Carpas, entre Humberto Primo y 9 de Julio. En el barrio Obreros Rurales y zonas aledañas; La Primavera. De 9.30 a 13.30 h.

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Tupungato

  • – En calle N°8, entre calles “C” y El Álamo; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

  • – Entre calles San Lorenzo, Asistente Ubillas, Las Heras y Almirante Brown. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°92 (Las Rosas), entre calles Reina y Bombal Sur. En el callejón Ruano y en calle Reina; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • – En calle Derinovsky, entre Finca Papes y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • – En calle Cangallo, entre Cornú y El Libertador, y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Pedro Vargas, entre Uruguay y Florida, y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Chalet Sin Techo, entre Zabatieri y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 9.30 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

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