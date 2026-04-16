Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 16 de abril.

Durante la mañana y tarde de este jueves 16 de abril , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 14 de abril

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 15 de abril

– En calle Mitre, entre Bandera de Los Andes y Patricias Mendocinas. En calle Saavedra, entre Mitre y Allayme. En calle Beltrán, entre Bandera de Los Andes y Saavedra. En calle Diego Márquez, entre Saavedra y Pringles, y zonas aledañas; San José. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

– Entre calles Pellegrini, Agustín Álvarez, Misiones, Dr. Moreno y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

Luján de Cuyo

– En calles Embalse Potrerillos y Cañadón Amarillo y áreas adyacentes; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

– En calle Dorrego, entre Juan Manuel de la Reta y Palomares. En calles Proyectadas V272 y V271. En calle Arce; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

– En calle Pellegrina, hacia el oeste de Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 14.30 a 17.30 h.

Embed Mantenimiento Programado #Edemsa

Jueves 16 de Abril.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/USyAQQ3icn — EDEMSA (@Edemsa) April 15, 2026

Tunuyán

– En calle San Pablo, entre finca Zuccardi (San Pablo) y el cruce del Río Las Tunas, Los Árboles. De 9.00 a 12.30 h.

San Carlos

– En calle Muzaber, entre Aguirre y Moronta; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– En calle Chalet Sin Techo, entre Sabatieri y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Costa de las Vías, El Salto, Las Vírgenes y Zardini; Las Paredes. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Mariano Moreno, Avellaneda, Sarmiento y San José; Goudge. De 15.30 a 19.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

consumo energía eléctrica, tarifa de luz Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. Foto: Cristian Lozano

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.