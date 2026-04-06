Durante la mañana y tarde de este lunes 6 de abril, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.
En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 6 de abril
Guaymallén
– Entre calles Dorrego, Paso, Alem y Amado Nervo; Coronel Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.
– En calle Infanta Isabel, entre Buenos Vecinos y Ezequiel Tabanera. En calles Milagros y Buenos Vecinos, hacia el norte y sur de Infanta Isabel, y zonas aledañas; Corralitos. De 9.00 a 15.00 h.
– En calle Félix Suárez, entre Virgen de la Nieves y Faurcade. En barrios Costa Esperanza I y II y adyacencias; Belgrano. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras
– En la Ruta Nacional N°7, camino hacia Horcones. De 10.00 a 14.00 h.
Maipú
– En calle Olascoaga, entre Buenos Aires y Humberto Primo. En calle Humberto Primo, entre Víctor Hugo y Reconquista. En calle Las Carpas, entre Humberto Primo y 9 de Julio. En calle Reconquista, entre Humberto Primo y callejón Puebla. En el barrio Obreros Rurales y áreas adyacentes; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.
– En la intersección de Ruta Provincial N°60 con calle Maza. En calle Maza, entre Pedro Molina y Las Piedritas. En calle Manuel A. Sáez, hacia el este de Maza, y zonas aledañas; Cruz de Piedra. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
– En el loteo Moyano. En calle Nº2 (Del Puente); Villa Bastías. De 9.45 a 13.45 h.
– En calle Estancia Silva, hacia el este de San Pablo. En finca La Verdad. De 9.15 a 13.15 h.
– En calle La Gloria, hacia el norte de Filipini; San José. De 14.30 a 18.30 h
Desconectar los electrodomésticos para evitar daños
Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.
Informarse: consultar los avisos de EDEMSA
Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.
Tener un kit de emergencia básico a mano
Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:
Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
Una radio a pilas.
Agua y alimentos no perecederos.
Un botiquín de primeros auxilios.
Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.