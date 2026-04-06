Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 6 de abril.

Durante la mañana y tarde de este lunes 6 de abril , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 1 de abril

Habrá corte de luz en una zona del Valle de Uco este jueves 2 de abril

– En calle Félix Suárez, entre Virgen de la Nieves y Faurcade. En barrios Costa Esperanza I y II y adyacencias; Belgrano. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Infanta Isabel, entre Buenos Vecinos y Ezequiel Tabanera. En calles Milagros y Buenos Vecinos, hacia el norte y sur de Infanta Isabel, y zonas aledañas; Corralitos. De 9.00 a 15.00 h.

– Entre calles Dorrego, Paso, Alem y Amado Nervo; Coronel Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Nacional N°7, camino hacia Horcones. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

– En calle Olascoaga, entre Buenos Aires y Humberto Primo. En calle Humberto Primo, entre Víctor Hugo y Reconquista. En calle Las Carpas, entre Humberto Primo y 9 de Julio. En calle Reconquista, entre Humberto Primo y callejón Puebla. En el barrio Obreros Rurales y áreas adyacentes; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

– En la intersección de Ruta Provincial N°60 con calle Maza. En calle Maza, entre Pedro Molina y Las Piedritas. En calle Manuel A. Sáez, hacia el este de Maza, y zonas aledañas; Cruz de Piedra. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

– En el loteo Moyano. En calle Nº2 (Del Puente); Villa Bastías. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Estancia Silva, hacia el este de San Pablo. En finca La Verdad. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle La Gloria, hacia el norte de Filipini; San José. De 14.30 a 18.30 h

Embed Mantenimiento Programado #Edemsa

Lunes 06 de Abril.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/n3KApnZqJy — EDEMSA (@Edemsa) April 5, 2026

Tunuyán

– Entre calles Quintana, Tamuch y Ruta Provincial N°92 (Las Rosas); Colonia Las Rosas. De 8.45 a 10.45 h.

San Carlos

– En calle Videla Castillo, entre El Álamo y Emilio Curto; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles N°2, El Cepillo, Finca Papes y Derinovsky; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– En calle Las Vírgenes, entre Bertani y El Salto; El Toledano. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

corte-de-luz-Buenos-Aires.jpg Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.