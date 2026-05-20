Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 20 de mayo.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 20 de mayo , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

⚠️ Mantenimiento Programado #Edemsa Miércoles 20 de Mayo. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/TYsuYdNHhq

– Entre calles El Ingenio, Nueva Furno y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94); Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle La Gloria, entre La Carrera (o Ancón) y Alto Verde. En el barrio Presidencia; Villa Bastías. De 14.30 a 18.30 h.

– En calles Virgen del Valle y San Zenón, hacia el oeste de San Antonio. En calle San Gabriel, hacia el norte de San Zenón, y áreas adyacentes; Lunlunta. De 11.00 a 13.30 h.

– En calle Víctor Hugo, entre Tulumaya y callejón Bauzá. En calles Proyectada I352 y Los Pinos. En calle Tulumaya, entre Proyectadas I334 e I355. Entre calles Félix Araujo, Proyectada I247 y Tulumaya. En calle Agremón y adyacencias; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Vicente López, El Salvador, Valparaíso, Panamá, Matheu y Álzaga. En calle Matheu, entre Río Seco Viamonte y Panamá. En barrio Las Carretas y en loteo Roch; La Puntilla. De 9.30 a 13.30 h.

– En la intersección de calle Pichincha con Congreso y zonas Aledañas; Rodeo de la Cruz. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Vicente López y Planes, Diego Paroissien, Cornelio Moyano y Pedro Molina. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Zardini, San Francisco, El Zanjón Oeste e Iaccarini; El Usillal. De 8.30 a 12.30 h.

– En calle Blanch, entre Jara y Ruta Provincial N°201; Jaime Prats. De 15.45 a 19.45 h.

– Entre calles Las Vírgenes, Carmona, Costa de las Vías y Zardini; Las Paredes. De 15.00 a 19.00 h.

– Entre calles Av. El Libertador, Fray Inalicán, 9 de Julio y Braña. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y escuela Francisco Javier Morales. En bodegas Boutique Pócima y Villa Seca; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°92, entre Ruta Provincial N°94 y callejón El Nevado; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-de-luz-Buenos-Aires.jpg Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.