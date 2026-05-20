20 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 20 de mayo

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 20 de mayo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 20 de mayo.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 20 de mayo, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 19 de mayo.

Habrá corte de luz en cinco departamentos de Mendoza
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 18 de mayo.

Habrá corte de luz en cinco departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 20 de mayo

Guaymallén

  • – Entre calles Vicente López y Planes, Diego Paroissien, Cornelio Moyano y Pedro Molina. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la intersección de calle Pichincha con Congreso y zonas Aledañas; Rodeo de la Cruz. De 8.45 a 12.45 h.

Luján

  • – Entre calles Vicente López, El Salvador, Valparaíso, Panamá, Matheu y Álzaga. En calle Matheu, entre Río Seco Viamonte y Panamá. En barrio Las Carretas y en loteo Roch; La Puntilla. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – En calle Víctor Hugo, entre Tulumaya y callejón Bauzá. En calles Proyectada I352 y Los Pinos. En calle Tulumaya, entre Proyectadas I334 e I355. Entre calles Félix Araujo, Proyectada I247 y Tulumaya. En calle Agremón y adyacencias; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calles Virgen del Valle y San Zenón, hacia el oeste de San Antonio. En calle San Gabriel, hacia el norte de San Zenón, y áreas adyacentes; Lunlunta. De 11.00 a 13.30 h.

Tupungato

  • – En calle La Gloria, entre La Carrera (o Ancón) y Alto Verde. En el barrio Presidencia; Villa Bastías. De 14.30 a 18.30 h.

  • – Entre calles El Ingenio, Nueva Furno y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94); Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

Embed

Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°92, entre Ruta Provincial N°94 y callejón El Nevado; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y escuela Francisco Javier Morales. En bodegas Boutique Pócima y Villa Seca; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • – Entre calles Av. El Libertador, Fray Inalicán, 9 de Julio y Braña. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Las Vírgenes, Carmona, Costa de las Vías y Zardini; Las Paredes. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En calle Blanch, entre Jara y Ruta Provincial N°201; Jaime Prats. De 15.45 a 19.45 h.

  • – Entre calles Zardini, San Francisco, El Zanjón Oeste e Iaccarini; El Usillal. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe

  • – Entre calles Esquivel Aldao, Fray Inalicán, Santa Cruz y Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-de-luz-Buenos-Aires.jpg
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en siete departamentos de Mendoza

Habrá cortes de luz en ocho departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en siete departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en siete departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en 9 departamentos de Mendoza

¿Por qué celebramos hoy el Día Mundial de las Abejas? La historia que debes conocer

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 20 de mayo: números ganadores del sorteo 3375

Frío y descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 19 de mayo

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 19 de mayo

Las Más Leídas

La DGE y Minería lanzaron un curso para Perforista Minero, con gran salida laboral. Imagen creada con IA

La DGE y Minería lanzaron una carrera con gran salida laboral

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia.

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia

Investigan un posible femicidio en Junín. 

Conmoción en Junín por el hallazgo de una mujer muerta e incinerada

Margarita Gutiérrez, la víctima de un posible femicidio en Junín. 

Homicidio en un robo o un femicidio familiar, las hipótesis por la mujer muerta en Junín

Renunció Justo José Báscolo como coordinador del paso Cristo Redentor.

Los motivos de la renuncia de Justo José Báscolo como coordinador del paso Cristo Redentor