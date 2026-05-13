Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 13 de mayo.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 13 de mayo , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

⚠️ Mantenimiento Programado #Edemsa Miércoles 13 de Mayo. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/GHHqVjfkA5

– En calle Jesús Nazareno, hacia el sur de Castro, y áreas adyacentes; Jesús Nazareno. De 10.00 a 13.30 h.

– Entre calles Carlos Darwin, Dorrego, Blanco Encalada y Remedios de Escalada de San Martín. Entre calles Darwin, Alem, Amado Nervo, Dorrego y adyacencias; Coronel Dorrego. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Mauricio Grenón, entre Ezequiel Tabanera y proyectada G131. En calles Miralles y San Miguel, hacia el sur de Mauricio Grenón, y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle 20 de Junio, entre Simón Bolívar y Pablo Neruda. En el barrio San Francisco de Asís. De 9.45 a 13.45 h.

– En las intersecciones de calle Carlos Berdasco con Raúl Alfonsín, Juana Azurduy y adyacencias. En las manzanas “E” y “5” del barrio La Favorita y cercanías. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Avelino Maure, Coronel Rodríguez, Tiburcio Benegas, Juan de Dios Videla, Paso de Los Andes y zonas aledañas. De 15.00 a 19.00 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle Tulio Angrimán, entre Balloffet y El Pino; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.

– En la Ruta Provincial N°175, entre calles San Cayetano y Bargna; Las Malvinas. De 15.00 a 19.00 h.

– Entre calles Las Vírgenes, Jensen, San Francisco y Carmona. En el loteo Nevado Golf Club; Las Paredes. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle La Argentina. En el barrio Raíces del Valle; El Totoral. De 9.20 a 11.20 h.

– En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de calle Nueva Furno; Gualtallary. De 10.00 a 13.45 h.

– En calle Iriarte, entre Estación Transformadora El Zampal y callejón Scilipotti; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Pelegrina, entre Zingaretti y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 14.30 a 17.30 h.

– En calle Proyectada I128, hacia el norte de Los Valencianos, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-de-luz-Buenos-Aires.jpg Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.