13 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 13 de mayo

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 13 de mayo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 13 de mayo.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 13 de mayo, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Ciudad

  • – Entre calles Avelino Maure, Coronel Rodríguez, Tiburcio Benegas, Juan de Dios Videla, Paso de Los Andes y zonas aledañas. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En las intersecciones de calle Carlos Berdasco con Raúl Alfonsín, Juana Azurduy y adyacencias. En las manzanas “E” y “5” del barrio La Favorita y cercanías. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle 20 de Junio, entre Simón Bolívar y Pablo Neruda. En el barrio San Francisco de Asís. De 9.45 a 13.45 h.

Guaymallén

  • – En calle Mauricio Grenón, entre Ezequiel Tabanera y proyectada G131. En calles Miralles y San Miguel, hacia el sur de Mauricio Grenón, y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Carlos Darwin, Dorrego, Blanco Encalada y Remedios de Escalada de San Martín. Entre calles Darwin, Alem, Amado Nervo, Dorrego y adyacencias; Coronel Dorrego. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Jesús Nazareno, hacia el sur de Castro, y áreas adyacentes; Jesús Nazareno. De 10.00 a 13.30 h.

Luján

  • – Entre calles Alvear, San Martín, Lamadrid, Modesto Lima y zonas aledañas. De 14.45 a 18.45 h.
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Maipú

  • – En calle Proyectada I128, hacia el norte de Los Valencianos, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • – En calle Pelegrina, entre Zingaretti y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 14.30 a 17.30 h.

  • – En calle Iriarte, entre Estación Transformadora El Zampal y callejón Scilipotti; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de calle Nueva Furno; Gualtallary. De 10.00 a 13.45 h.

Tunuyán

  • – En calle La Argentina. En el barrio Raíces del Valle; El Totoral. De 9.20 a 11.20 h.

San Rafael

  • – Entre calles Las Vírgenes, Jensen, San Francisco y Carmona. En el loteo Nevado Golf Club; Las Paredes. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°175, entre calles San Cayetano y Bargna; Las Malvinas. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En calle Tulio Angrimán, entre Balloffet y El Pino; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

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