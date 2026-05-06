Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 6 de mayo.

Durante la mañana y tarde de este miércoles de 6 de mayo , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 4 de mayo

Mantenimiento Programado #Edemsa Miércoles 06 de Mayo. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/YJZnA661iN

– En calle Taquima. En el barrio El Totoral y en Bodega Salentein; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle San Martín, 30 metros hacia el este de La Argentina; Vista Flores. De 9.30 a 13.00 h.

– En calle José Lencinas, entre Villalobos y 25 de Mayo; Vista Flores. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Estancia Silva, hacia el este de San Pablo. En finca La Verdad. De 10.00 a 13.30 h.

– En calle La Manga, entre Gelardi y callejón Navas; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Urquiza, entre San Francisco del Monte y Rodríguez Peña. En calle San Francisco del Monte, entre Urquiza y Aconcagua, y zonas aledañas; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.

– En calle Mitre, entre Crucero General Belgrano y Necochea, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Monteagudo, hacia el este de Canal Pescara, y adyacencias; Coquimbito. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Dorrego, hacia el oeste de Canal Pescara, y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Félix Suárez, entre Virgen de las Nieves y Fourcade. En barrios Costa Esperanza I y II y adyacencias; Belgrano. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Elpidio González, 9 de julio, Ascasubi y pasaje Río Deseado. En calle Elpidio González, entre Curupaytí y 9 de Julio, y zonas aledañas; Jesús Nazareno. De 10.00 a 13.00 h.

– En calle San Francisco del Monte, hacia el este de Aconcagua. En calle Dr. Carlos Ponce, hacia el norte de San Francisco del Monte. De 8.30 a 12.30 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle 25 de Mayo, hacia el oeste de Gomensoro; Los Coroneles. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Los Olmos, entre Las Mercedes y Guardia Vieja; El Usillal. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Línea Ancha, Rusa, Diamante y callejón García; Salto de las Rosas. De 15.30 a 19.30 h.

– Entre calles N°6, Zardini, El Zanjón y Ruta Nacional N°143; El Usillal. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Vargas, entre Josefa Rosco y Merino; La Llave. De 8.45 a 12.45 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-de-luz-Buenos-Aires.jpg Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.