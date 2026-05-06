6 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 6 de mayo

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 6 de mayo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 6 de mayo.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles de 6 de mayo, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Guaymallén

  • – En calle San Francisco del Monte, hacia el este de Aconcagua. En calle Dr. Carlos Ponce, hacia el norte de San Francisco del Monte. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Elpidio González, 9 de julio, Ascasubi y pasaje Río Deseado. En calle Elpidio González, entre Curupaytí y 9 de Julio, y zonas aledañas; Jesús Nazareno. De 10.00 a 13.00 h.

  • – En calle Félix Suárez, entre Virgen de las Nieves y Fourcade. En barrios Costa Esperanza I y II y adyacencias; Belgrano. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – Entre calles Antenor Riveros, Polonia, Sarmiento, 9 de Julio y áreas adyacentes; Luzuriaga. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Dorrego, hacia el oeste de Canal Pescara, y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Monteagudo, hacia el este de Canal Pescara, y adyacencias; Coquimbito. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle Mitre, entre Crucero General Belgrano y Necochea, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Urquiza, entre San Francisco del Monte y Rodríguez Peña. En calle San Francisco del Monte, entre Urquiza y Aconcagua, y zonas aledañas; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.

Tupungato

  • – En calle La Manga, entre Gelardi y callejón Navas; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Estancia Silva, hacia el este de San Pablo. En finca La Verdad. De 10.00 a 13.30 h.

Tunuyán

  • – En calle José Lencinas, entre Villalobos y 25 de Mayo; Vista Flores. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle San Martín, 30 metros hacia el este de La Argentina; Vista Flores. De 9.30 a 13.00 h.

  • – En calle Taquima. En el barrio El Totoral y en Bodega Salentein; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

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San Carlos

  • – En la Ruta Nacional N° 40 Vieja, entre calles San Martín y Pellegrini. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • – Entre calles Josefa Rosco, Capitán Montoya, Lencinas y Pérez; La Llave. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle Vargas, entre Josefa Rosco y Merino; La Llave. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles N°6, Zardini, El Zanjón y Ruta Nacional N°143; El Usillal. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Línea Ancha, Rusa, Diamante y callejón García; Salto de las Rosas. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En calle Los Olmos, entre Las Mercedes y Guardia Vieja; El Usillal. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En calle 25 de Mayo, hacia el oeste de Gomensoro; Los Coroneles. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

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