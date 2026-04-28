28 de abril de 2026
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Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 28 de abril

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 28 de abril.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 28 de abril.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 28 de abril, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Guaymallén

  • – En calle Tirasso, entre Mendoza y Santo Tomás de Aquino. En calle Fitz Roy, entre calles Tirasso y La Purísima. En calle La Purísima, entre Proyectada G223 y Las Águilas. En el barrio Amanecer y zonas aledañas; El Sauce. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

  • – En calle Aristóbulo del Valle, entre Quintana y Garza Mora. Entre calles La Totora, Las Rosas, Las Arabias, Aristóbulo del Valle y adyacencias; El Algarrobal. De 9.00 a 11.00 h.

Luján

  • – En calle El Tropezón, hacia el este de Proyectada J398. En calles Del 48, Las Pircas, Proyectada J401 y zonas aledañas; El Carrizal. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En la Lateral Oeste del Acceso Sur, entre calles Boedo y Bulnes. En calle Castro Barros, entre San Martín y Acceso Sur. En barrios Mutual YPF, Quintas de Boedo, en loteos Bodega Foster, Alma Gardenia y adyacencias; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – En el carril Gómez, entre calles Urquiza y Castro Barros, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°50, entre barrio La Sarita y calle Ejército de Los Andes. En barrios La Sarita, El Triángulo y zonas aledañas; Barcala. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle Palma, entre Mercedes Tomasa de San Martín y callejón El Ángel. Entre calles 60 Granaderos, Padre Vera, Palma, Maza y adyacencias. De 10.00 a 14.00 h.

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Lavalle

  • – En calle Félix Araujo, hacia el este de Núñez, y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

  • – En calle Estancia Silva, hacia el este de San Pablo. En finca La Verdad. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

  • – En calle Unión, entre Corredor Productivo y calle N°6. En finca El Olmo; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre calle Aguirre y Bodega Boutique Pócima. En calle El Manzanito, hacia el oeste de Ruta Provincial N°89, camino hacia finca La Pita; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Emilio Civit, Coronel Campos, Balcarce y Provincia de Mendoza. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle La Pichana, entre Ramón Vera y Gatica; Salto de las Rosas. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En calle Ejército de Los Andes, hacia el este de Mitre; Villa 25 de Mayo. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En la intersección de calle Línea Ancha con Larga Vieja y zonas aledañas; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

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