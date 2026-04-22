Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 22 de abril.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 22 de abril , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de abril

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de abril

Hoy celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra y antes de que llegue el frío mas intenso, queremos dejarte algunos consejos para usar mejor la energía en casa #DíaDeLaTierra #Edemsa #EnergíaResponsable pic.twitter.com/dOv5vkUYrj

– En calle Moyano, hacia el este de Quiroga; La Asunción. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Dorrego, entre Palomares y Montenegro. En calle Palomares, hacia el este de Proyectada V350. En calles Los Duraznos, Valero y en callejón Iglesias; El Vergel. De 9.15 a 15.15 h.

– En calle Boedo, hacia el oeste de Vieytes. En loteo Gran Boedo; Carrodilla. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Proyectada G158, Félix Suárez, Virgen de las Nieves y Ecuador; Bermejo. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Lemos, entre Guillermo Kraff y Proyectada G33; Los Corralitos. De 11.15 a 14.00 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En la Ruta Provincial N°190 (Ganadera), hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta de Agua. De 11.00 a 15.00 h.

– Entre calles N°6, Zardini, El Zanjón y El Tambo; El Usillal. De 10.30 a 14.30 h.

– En calle La Correina, entre Los Carolinos y Chalet Sin Techo, y zonas aledañas; Los Claveles. De 8.30 a 12.30 h.

– En el callejón Crespi, hacia el sur de calle Ahumada. En loteo Moyano y en barrio 23 de Noviembre; Villa Bastías. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de El Álamo. En Finca Flichman; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

electricista, luz, corte de luz, electricidad Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 19 de marzo. Foto: Yemel Fil

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.