JP Morgan advierte deterioro en la cartera de MercadoLibre en Argentina

Mientras en el Congreso de la Nación ya se presentaron 18 proyectos orientados a abordar el creciente problema de la morosidad con entidades financieras y billeteras virtuales, la cartera crediticia de Mercado Libre en Argentina evidenció un deterioro pronunciado durante 2025 , según un informe publicado esta semana por JPMorgan .

La tasa de morosidad a 90 días de los préstamos otorgados a través de Mercado Pago saltó del 1,8% en diciembre de 2024 al 8,7% en diciembre de 2025, lo que implica una multiplicación por casi cinco en apenas doce meses. Este dato, que el banco de inversión inscribe dentro de una tendencia generalizada del sistema financiero local , convive con otro fenómeno relevante: la desaceleración del crecimiento de la cartera , que amplifica el peso relativo de los impagos sobre el total de préstamos activos.

El análisis de JPMorgan añade un matiz metodológico clave: al comparar la morosidad con el saldo bruto registrado tres meses antes (un enfoque que permite aislar el efecto de la contracción del crédito), la tasa también exhibe un incremento significativo, pasando del 3,3% en diciembre de 2024 al 10,1% en diciembre de 2025. “Dado que MELI ralentizó su crecimiento en mayo de 2025 , esto hace que, naturalmente, la morosidad represente una mayor proporción de la cartera”, señala el informe.

Aun así, los datos argentinos deben leerse en perspectiva. En Brasil , la mora a 90 días descendió del 15,9% al 11% en el mismo período, lo que sugiere que, pese al deterioro local, Argentina continúa por debajo de los niveles del principal mercado de la compañía . En México , en tanto, no se observan indicadores comparables de igual magnitud.

La escala del mercado argentino también resulta considerablemente menor. A diciembre de 2025, el volumen de préstamos alcanzó los 1.100 millones de dólares, equivalente al 12% de la cartera regional. Brasil concentra el 63% con 7.900 millones de dólares, mientras que México explica el 29% restante con 3.600 millones. Se trata, por lo tanto, de un segmento de peso acotado en los resultados consolidados, aunque con una dinámica interna que el banco considera relevante monitorear.

En el plano local, las líneas de crédito de Mercado Pago alcanzaron a 6,3 millones de clientes en enero de 2026, lo que equivale al 14% de la población. Ese universo sostiene 21 millones de préstamos activos, con un promedio de 3,3 créditos por cliente, por encima de los 3,0 registrados en diciembre de 2024. Del total, 205.000 corresponden a pequeñas y medianas empresas, frente a 140.000 un año antes, y el resto a personas físicas.





image El crecimiento de la morosidad de Mercado Pago pone en riesgo la calificación de la empresa madre, Mercado Libre

Tasas en alza y señales sin explicación clara

Otro punto que el informe aborda con cautela es la evolución de las tasas de interés. Mientras que en México y Brasil se verificó una tendencia descendente durante el cuarto trimestre de 2025, en Argentina ocurrió lo contrario: las tasas aumentaron de manera significativa.

JPMorgan reconoce que las razones detrás de este movimiento no resultan del todo claras, especialmente considerando que el lanzamiento de la tarjeta de crédito de Mercado Pago debería haber contribuido, según sus modelos, a una mayor compresión de los costos financieros para los usuarios.

Rebaja de calificación y dudas sobre la rentabilidad

El informe se inscribe en un contexto más amplio de revisión de expectativas sobre la compañía. En marzo, JPMorgan recortó su recomendación sobre la acción de MercadoLibre de Overweight a Neutral y redujo su precio objetivo de 2.650 a 2.100 dólares, lo que implica un ajuste cercano al 21%. Actualmente, la acción cotiza en torno a los 1.855 dólares, aunque el consenso de analistas relevados por Bloomberg proyecta un valor objetivo de 2.515 dólares hacia abril de 2027.

La lectura del banco es clara: el desafío no está en el desempeño actual del negocio, sino en su rentabilidad futura. MercadoLibre acumula varios trimestres con crecimiento de ingresos superior al 30%, y tanto su unidad de pagos como la de crédito continúan expandiéndose en la región. Sin embargo, ese crecimiento conlleva costos crecientes que generan preocupación en Wall Street.

En Brasil, la competencia en comercio electrónico se intensificó. Shopee sostiene una estrategia agresiva de descuentos sin señales de moderación, lo que obliga a MercadoLibre a defender su participación de mercado, incluso a costa de sus márgenes. A esto se suman los costos logísticos y los envíos subsidiados, que el banco identifica como una presión adicional sobre los resultados.

JPMorgan estima que el resultado operativo antes de intereses e impuestos para 2026 podría ubicarse un 15% por debajo del consenso del mercado, con una brecha que podría ampliarse hasta el 24% en el primer trimestre, como consecuencia del impulso simultáneo al negocio fintech y a la infraestructura logística.

En este contexto, la pregunta que comienza a imponerse en los mercados ya no gira en torno a la capacidad de crecimiento de MercadoLibre (que permanece fuera de discusió), sino al costo de sostener ese crecimiento. Por ahora, esa incógnita sigue sin una respuesta convincente para los inversores más exigentes.