Así es el nuevo Ecoparque de Mendoza: qué cambió y cuándo abrirá al público

Este viernes, el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza organizó una visita al Ecoparque para presentar los nuevos detalles de la transformación del ex Zoológico de Mendoza , de cara a una próxima apertura al público . Con fauna y flora autóctonas como protagonistas, el espacio exhibe importantes reformas estructurales sin perder la esencia de su arquitectura histórica .

Aunque la visita despierta la nostalgia de quienes conocieron el antiguo zoológico, la propuesta busca convertirse en un nuevo espacio de encuentro y recreación para los mendocinos antes de fin de año . La experiencia estará centrada en la observación no invasiva de la fauna y en la conexión con la naturaleza .

Sitio Andino participó de la recorrida, que comenzó en la emblemática boletería del ex Zoológico de Mendoza . El sector conserva gran parte de su estructura original , incluidos los viejos portones de madera , las construcciones de piedra y los techos característicos, aunque también evidencia importantes trabajos de renovación .

Ecoparque visita - 5 - Junio - 2026 (3) Un espacio recreativo y de conexión con la naturaleza: así es el Ecoparque por dentro. Foto: Sitio Andino

Según explicaron los guías, el proyecto contempla una profunda transformación del predio, respetando el valor patrimonial plasmado por el arquitecto Daniel Ramos Correas, autor de numerosas obras emblemáticas de Mendoza, entre ellas el Teatro Griego Frank Romero Day.

Al avanzar por los senderos y espacios verdes, uno de los primeros sectores que llama la atención es el antiguo recinto donde se albergaban los guacamayos. La estructura permanece en pie, aunque fue adaptada con cerramientos transparentes. Según detallaron los responsables del recorrido, actualmente funciona como un espacio de recuperación para aves rescatadas, entre ellas chimangos, que atraviesan procesos de rehabilitación con el objetivo de ser reinsertadas en su hábitat natural.

Ecoparque visita - 5 - Junio - 2026 (10) Un "patrimonio provincial": Haudet y Latorre destacaron la recuperación del espacio. Foto: Gobierno de Mendoza

Tras una breve reseña histórica sobre el pasado del lugar, tomó la palabra Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque, que, junto a la ministra Jimena Latorre, destacó que uno de los principales diferenciales del proyecto es la conservación de parte de las estructuras originales. Según explicó, esta decisión responde tanto a la necesidad de preservar un patrimonio provincial como a la intención de generar conciencia sobre el antiguo modelo basado en el cautiverio de animales.

La propuesta del Ecoparque se apoya en una experiencia de observación respetuosa y no invasiva de la fauna. Por el momento, las visitas estarán destinadas a escuelas de la provincia, mientras que la apertura al público general está prevista antes de finalizar 2026. Entre las especies que pueden observarse en libertad dentro del predio se encuentran zorros y maras.

Actualmente, el recorrido habilitado no abarca la totalidad del antiguo zoológico. Los visitantes transitan por un sendero asfaltado especialmente acondicionado, mientras que otros sectores permanecen cerrados debido a que allí continúan las tareas de conservación y recuperación de especies.

Ecoparque visita - 5 - Junio - 2026 Cosas que quedan de pie: para concientizar y revalorizar el cuidado de los animales. Foto: Sitio Andino

A lo largo del paseo también se incorporaron elementos modernos destinados a mejorar la experiencia de los visitantes. Entre ellos se destacan carteles informativos con mapas, reseñas históricas y referencias a antiguos hábitats del zoológico, como el espacio que ocupaban las focas. Además, se informó que estos recursos incluirán herramientas de accesibilidad para personas sordas y ciegas.

La infraestructura también suma estaciones para la separación de residuos, bebederos decorados con ilustraciones de fauna autóctona y puestos equipados con cargadores USB, además de dispensadores de agua fría y caliente alimentados mediante energía solar.

Con la premisa de transformar el concepto tradicional del encierro animal, el Ecoparque incorpora nuevas propuestas vinculadas a la educación ambiental y al arte. En ese marco, árboles secos que representaban un riesgo para los visitantes fueron talados y reutilizados en intervenciones artísticas realizadas por creadores mendocinos, entre ellos Correa Zalazar, quienes los transformaron en esculturas inspiradas en distintas especies animales. Paralelamente, esos espacios serán reforestados con especies vegetales autóctonas.

Ecoparque visita - 5 - Junio - 2026 (2) Un museo a cielo abierto: además de la fauna autóctona, algunos árboles pasan a ser esculturas. Foto: Sitio Andino

A mitad del recorrido aparece un área de juegos para niños, donde las estructuras combinan la recreación con la concientización sobre la convivencia armónica con la fauna que habita el lugar. Además de los juegos tradicionales, el espacio fue diseñado para destacar el trabajo de instituciones como la Policía Rural, los Bomberos y el Conicet, reconociendo su aporte en la protección del ambiente y en las tareas que permiten el funcionamiento del Ecoparque como un punto de reconexión entre las personas y la naturaleza.

Actualmente, un total de 1.050 animales permanecen en el predio, una cifra considerablemente menor a los cerca de 3.000 ejemplares que alguna vez habitaron el zoológico. Muchos de ellos fueron trasladados a santuarios, programas de conservación o sistemas de adopción responsable. Aquellos que no pudieron ser derivados permanecen bajo monitoreo y seguimiento permanente.

Ecoparque visita - 5 - Junio - 2026 (4) Juegos para niños: un lugar para divertirse y revalorizar las instituciones provinciales. Foto: Sitio Andino

Hacia el final del recorrido aparece una amplia zona abierta con nuevas esculturas, entre ellas la de un llamativo gorila metálico, además de sectores protegidos para favorecer el crecimiento de la vegetación recientemente incorporada.

Como cierre de la experiencia, el Espacio Libertad ofrece un mirador ecológico desde donde se observa parte del predio y de las áreas destinadas al cuidado de aves y otros mamíferos. El sector combina un salón de servicios, una terraza panorámica y un mural artístico inspirado en la fauna local.

Ecoparque visita - 5 - Junio - 2026 (7) Apertura del Ecoparque tendrá lugar a fines de 2026. Foto: Sitio Andino

El cóndor andino se suma al Ecoparque con una muestra fotográfica

Como parte de las actividades inaugurales, en el futuro acceso principal ubicado sobre la avenida San Francisco de Asís quedó habilitada una muestra itinerante del Programa de Conservación Cóndor Andino (PCCA). La exposición reúne más de 50 fotografías que documentan décadas de trabajo científico y de conservación sobre una de las especies más emblemáticas de la Cordillera de los Andes.

Ecoparque visita - 5 - Junio - 2026 (11) Por todo junio permanecerá la muestra fotográfica. Foto: Gobierno de Mendoza

" Durante todo el mes de junio vamos a tener una muestra dedicada al cóndor andino, nuestro guardián de los Andes, una especie tan emblemática para Mendoza y para toda la cordillera", expresó Latorre.

La exposición también destaca los principales logros alcanzados por el Programa de Conservación Cóndor Andino desde 1991. Entre los resultados más relevantes se encuentran la crianza de más de 80 pichones, el rescate de más de 400 cóndores y la reintroducción de 232 ejemplares en distintos puntos de Sudamérica, contribuyendo a la recuperación de poblaciones que habían desaparecido en algunas regiones de la Patagonia.