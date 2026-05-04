El Ecoparque de Mendoza abrió sus puertas a escuelas y consolida su nuevo modelo de conservación

El proceso de reconversión del Ecoparque refleja un cambio profundo en la relación entre la sociedad y los animales

El Ecoparque de Mendoza recibió a la primera escuela en el marco de su nueva propuesta educativa. Se trató de estudiantes de primer año del nivel secundario del Colegio P-223 Santa Clara de Maipú, quienes recorrieron el sendero interpretativo recientemente habilitado, con ingreso por la ex boletería.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Ecoparque | El Ecoparque de Mendoza recibió a su primer contingente escolar, marcando el inicio de una etapa clave orientada a la educación ambiental y el respeto por la biodiversidad. Durante la jornada, los alumnos recorrieron el predio junto a autoridades y equipos técnicos para conocer la transformación del antiguo zoológico en un centro de protección. La experiencia permitió a los estudiantes observar especies en libertad y comprender el valor de los traslados de animales hacia santuarios, dejando atrás el modelo de exhibición tradicional. #ecoparque #mendoza #escuelas"

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La jornada tuvo carácter inaugural y contó con la presencia de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , quien destacó la importancia de que sean las nuevas generaciones quienes protagonizan esta etapa. "Este tipo de experiencias permite comprender el valor de la biodiversidad y el camino que estamos recorriendo como provincia en materia de conservación y educación ambiental ", señaló.

La iniciativa forma parte de una estrategia integral que busca consolidar al Ecoparque como un espacio de educación, concientización y protección de la fauna silvestre , en línea con un profundo cambio de paradigma respecto del antiguo zoológico.

ecoparque de mendoza El Ecoparque de Mendoza recibió a la primera escuela en el marco de su nueva propuesta educativa. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Del zoológico al Ecoparque: un cambio de paradigma

Durante el recorrido, los estudiantes fueron guiados por el equipo técnico, que explicó el proceso de transformación del predio y el abandono del modelo tradicional de exhibición animal.

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, subrayó el valor simbólico de esta primera visita: "Es muy significativo que sean estudiantes quienes inauguren esta etapa, porque interpretan mejor este cambio y ayudan a construir nuevas formas de vincularnos con la naturaleza".

A lo largo del circuito, los alumnos conocieron distintos espacios del predio y reflexionaron sobre el rol de la biodiversidad. Uno de los momentos más destacados fue el avistaje de maras en libertad, que generó entusiasmo en un contexto de respeto por el entorno.

ecoparque de mendoza La iniciativa forma parte de una estrategia integral que busca consolidar al Ecoparque como un espacio de educación. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Además, los trabajadores compartieron experiencias del proceso de traslado de animales, incluidos los elefantes, y los estudiantes ingresaron al recinto donde vivía Tamy, lo que permitió dimensionar las condiciones del antiguo zoológico.

Experiencia educativa y reflexión ambiental

Desde la comunidad educativa valoraron positivamente la actividad. La directora del colegio, Cristina Soto, afirmó que se trató de "una visita muy enriquecedora e innovadora", y destacó el cambio en la percepción social sobre los animales.

"Hoy se percibe una mayor conciencia afectiva hacia la fauna. Este cambio de paradigma es absolutamente positivo", remarcó.

Los propios estudiantes también expresaron su mirada. Ángeles, de 12 años, resumió la experiencia: "Antes los animales no tenían libertad, ahora tienen más cuidado". Otro alumno agregó: "Antes eran para divertir, ahora los cuidan y muchos ya no están acá".

El recorrido finalizó en la nueva entrada del predio, donde se completó el relato sobre la reconversión y el enfoque ambiental actual.

ecoparque Los trabajadores compartieron experiencias del proceso de traslado de animales, incluidos los elefantes.

Un centro de rescate referente a nivel regional

En paralelo a su apertura educativa, el Ecoparque se consolidó como un Centro de Recepción, Rehabilitación, Derivación y Manejo Animal (CRRDMA), posicionándose como referente en la atención de fauna silvestre.

Desde el inicio de su transformación, se convirtió en el principal destino de animales rescatados en operativos contra el tráfico ilegal, una de las actividades ilícitas más rentables a nivel global. En articulación con el Departamento de Fauna, la Policía Rural y el Ministerio Público Fiscal, se realizaron más de 100 operativos que permitieron rescatar miles de ejemplares.

Los resultados reflejan el impacto del modelo:

Más de 2.000 animales atendidos y rehabilitados

Más de 700 reintegrados a su hábitat natural

Muchos de estos animales llegan en condiciones críticas, pero logran recuperarse gracias a la infraestructura y al trabajo especializado del equipo técnico.

Educación ambiental y apertura progresiva al público

En esta nueva etapa, el Ecoparque avanza con una apertura gradual, con visitas controladas y circuitos definidos, priorizando el bienestar animal.

ecoparque b En esta nueva etapa, el Ecoparque avanza con una apertura gradual, con visitas controladas y circuitos definidos.

La habilitación de recorridos escolares forma parte de una política educativa que busca promover el contacto respetuoso con la naturaleza y construir ciudadanía ambiental.

Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque informaron que las visitas se desarrollarán de manera progresiva y a demanda, en coordinación con instituciones educativas.

El proceso de reconversión del Ecoparque refleja un cambio profundo en la relación entre la sociedad y los animales. Ya no se trata de exhibir especies, sino de protegerlas, rehabilitarlas y generar conciencia colectiva.