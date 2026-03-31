Ecoparque de Mendoza abre sus puertas: qué podrán ver y hacer los visitantes

Casi una década después, el zoológico de Mendoza quedó en el pasado tras su reconversión en Ecoparque , un espacio que busca abandonar el modelo de cautiverio para integrarse como entorno natural y recreativo al Parque General San Martín . Aunque las primeras obras finalizaron a fines de 2025 , actualmente las visitas están limitadas a grupos reducidos .

Con una propuesta centrada en una interacción más respetuosa con la fauna y la flora local , el Ecoparque abre sus puertas al público, aunque no de forma masiva . La medida responde a una apertura gradual que busca garantizar la seguridad tanto de los animales como de los visitantes.

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Para conocer los detalles de esta primera etapa, Noticiero Andino dialogó con Ignacio Audet , director de Biodiversidad y Ecoparque , quien aclaró que el predio nunca dejó de funcionar, ya que allí opera un centro de rehabilitación de fauna autóctona .

En relación con las visitas, Audet explicó que el objetivo es reabrir el espacio para el disfrute de la comunidad, en sintonía con el Parque General San Martín , pero con acceso limitado. “ La intención de abrirlo de manera progresiva también nos permite aprender a brindar este servicio . Además, buscamos que el público comprenda que los animales ya no estarán en exhibición como antes y que el entretenimiento no pasa por verlos encerrados”, señaló.

En esa línea, el funcionario indicó que una apertura total podría concretarse en el futuro, aunque con horarios definidos. Esto responde a cuestiones logísticas y al proceso de adaptación, tanto del público como de los animales, frente a la interacción y los estímulos del entorno.

Entre las primeras actividades desarrolladas en el predio, asociaciones civiles participaron en tareas de plantación y restauración. Este tipo de iniciativas se proyecta como parte de futuras acciones colaborativas.

Actualmente, hay más de 100 animales censados en el Ecoparque. Según Audet, muchos podrán ser observados por los visitantes, siempre bajo un enfoque respetuoso: “Puede haber un animal en el recinto, pero la idea es que tenga la libertad de esconderse o no mostrarse si así lo desea. Se trata de garantizar sus derechos ”.

El espacio alberga especies en condiciones de semicautiverio, como aves, liebres, maras, zorros y coipos, con el objetivo de fortalecer la educación ambiental y promover una nueva relación con la biodiversidad en Mendoza.

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