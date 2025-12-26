Finalizaron las primeras obras en el Ecoparque de Mendoza: mirá las fotos

El Gobierno de Mendoza anunció este viernes que finalizó una etapa "fundamental" de las obras del Ecoparque de Mendoza . Las tareas completadas en el exzoológico incluyen infraestructura edilicia, paisajística y de servicios . En los próximos días, indicaron, terminarán los trabajos en el exterior del predio.

La Provincia aseguró que este avance " sienta las bases técnicas y funcionales para el desarrollo de las intervenciones complementarias , que ya empezó a ejecutar la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, como parte del proceso integral de reconversión del Ecoparque .

El lugar se encuentra cerrado al público desde que se anunció su reconversión en el año 2016 y todavía no hay una fecha estimada de reapertura, ya que la ejecución de estas obras no supone la habilitación del lugar. El objetivo del cierre fue realizar tareas de conservación de fauna, educación ambiental, investigación y bienestar animal, con el traslado de ejemplares.

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial señaló que completó una etapa correspondientes al financiamiento con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que comprendió la ejecución de infraestructura edilicia, paisajística y de servicios, "bajo criterios de sustentabilidad y preservación del alto valor patrimonial del predio".

Esta intervención incluyó la construcción de tres edificios de uso público en una superficie de 1.336 m², distribuidos en:

Edificio de administración de 492 m².

de 492 m². Edificio hall de 368 m².

de 368 m². Edificio bar de 476 m².

Obras, Ecoparque de Mendoza, diciembre 2025 (2) Obras en el Ecoparque. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

La Provincia de Mendoza también indicó que se realizaron una serie de caminos internos, que interactúa con la traza de senderos ya existentes, lo que "genera un recorrido integrado" que vincula las nuevas construcciones con la antigua boletería ubicada sobre calle Libertador.

En cuanto al valor histórico y patrimonial del Ecoparque, los trabajos contemplaron la refuncionalización de la antigua plaza de juegos, la mejora de senderos, la incorporación de nueva iluminación y equipamiento urbano, con la idea de crear espacios de estancia para las personas.

El Gobierno señaló que las obras complementarias fuera del predio, vinculadas al estacionamiento, las bicisendas y las veredas, se prevé que estén concluidas en los próximos días.

obras Ecorpaque de Mendoza 25 dic 2025 Nuevos senderos y plaza de juegos. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Nuevo sistema de riego en el Ecoparque de Mendoza

El proyecto incluyó un diseño paisajístico que prevé la incorporación de más de 1600 ejemplares de herbáceas, arbustos y árboles de bajo consumo hídrico, con el objetivo de acompañar la traza y mejorar las condiciones ambientales del espacio.

En paralelo, se instaló un sistema de riego automatizado destinado a asegurar el mantenimiento de la vegetación nueva y la ya existente. El esquema funciona a partir de un equipo de bombeo y presurización vinculado a las piletas ubicadas en el sector este del predio.

Obras, Ecoparque de Mendoza, diciembre 2025 (3) Exterior del Ecoparque. Foro: Prensa Gobierno de Mendoza.

Obras complementarias

Esta obra debe ser completada por "una serie de intervenciones con las que se podrá dar apertura al Ecoparque", tales como, el cierre perimetral (revistiendo del muro de cierre en piedra), la playa de acceso y el soterramiento de la línea de media tensión.