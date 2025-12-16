16 de diciembre de 2025
Murió Norberto Filippo, el artista mendocino y exdirector del Zoo: el retratista de presidentes

Tenía 67 años. Fue pionero en la pintura con Malbec, retrató a mandatarios del Mercosur y tuvo un rol destacado en la gestión cultural durante el gobierno de Francisco Pérez.

El artista y exfuncionario estaba internado y sufrió un infarto.

El artista y exfuncionario estaba internado y sufrió un infarto.

Cristian Lozano
Asus 67 años, falleció Norberto Filippo, artista plástico mendocino por adopción, reconocido a nivel nacional por sus retratos de presidentes y por su técnica que combinaba óleo, vino Malbec y materiales reciclados.

El fallecimiento ocurrió tras una neumonía que derivó en un infarto, luego de que el artista permaneciera internado en una clínica de Quilmes, en Buenos Aires. Había sufrido una caída mientras trabajaba en una de sus obras, lo que agravó su estado de salud.

Su muerte generó pesar en el ámbito cultural y político de Mendoza, donde desarrolló buena parte de su carrera y ocupó cargos públicos vinculados al arte y el ambiente.

Norberto Filippo,director zoologico - 102822
Norberto Filippo, mendocino por adopción, falleció a sus 67 años.

Norberto Filippo, mendocino por adopción, falleció a sus 67 años.

Norberto Filippo, el artista que pintó presidentes con Malbec

Filippo alcanzó gran notoriedad en 2012, cuando fue convocado por el entonces gobernador Francisco Pérez para realizar los retratos de los 14 mandatarios invitados a la Cumbre del Mercosur que se realizó en Mendoza. Durante 84 días, trabajó en una serie de cuadros que combinaban óleo, vino Malbec, tinta reciclada y petróleo, un sello distintivo de su obra.

Se me llenó el atelier de democracia”, le dijo por entonces a Sitio Andino, al describir la experiencia de retratar a figuras como Cristina Fernández de Kirchner, José “Pepe” Mujica y Dilma Rousseff, entre otros jefes de Estado de la región.

En esa misma entrevista, Filippo explicaba su forma de trabajo: “En cada uno de los cuadros trato de tomar la esencia de la persona”, y detallaba cómo buscaba reflejar el carácter de cada mandatario a través de gestos, miradas y trazos.

Entrevista Norberto filippo - 55537

El cuadro de Néstor Kirchner que emocionó a Cristina

Dos años antes, en 2010, el artista había protagonizado uno de los momentos más recordados de la Vendimia política. Durante el Carrusel, Cristina Fernández de Kirchner se emocionó al recibir un retrato de Néstor Kirchner, pintado por Filippo con óleo y Malbec.

Nunca el mejor regalo”, dijo entonces la Presidenta, al destacar la profundidad de la obra. Ese cuadro, de dos metros de alto, fue definido por Cristina como una pintura que reflejaba “su amor y su profundidad”, y marcó un punto de inflexión en la proyección pública del artista.

Cristina cuadro Néstor de Norberto Filippo
El cuadro de Néstor Kirchner que Norberto Filippo pintó para Cristina en 2010.

El cuadro de Néstor Kirchner que Norberto Filippo pintó para Cristina en 2010.

Desde ese momento, Filippo pasó a ser una figura recurrente en encargos oficiales, lo que llevó a que algunos lo consideraran el “artista oficial” de la gestión provincial de aquel período.

Un creador multifacético y defensor del ambiente

Nacido en Buenos Aires el 9 de julio de 1957, Norberto Filippo se radicó en Mendoza, donde desarrolló una carrera diversa como pintor, diseñador, escultor y restaurador. Fue pionero en la utilización del vino en óleos, y también trabajó en diseño gráfico, arquitectura, mobiliario y arte reciclado.

Entre sus obras más reconocidas se destacan el monumento Espacio de la Democracia, el monumento a Quino y Mafalda en el Parque General San Martín y el proyecto de restauración de “La Cuyanita”. Además, fue el creador de los módulos interactivos del Parque de las Ciencias Eureka y desarrolló iniciativas vinculadas al reciclaje de chatarra electrónica y residuos contaminantes.

Entrevista Norberto filippo - 55540

El paso de Norberto Filippo por la función pública

En 2013, Filippo fue designado director del Zoológico de Mendoza, durante la gestión de "Paco" Pérez. Su nombramiento generó polémica y críticas, y meses más tarde se alejó del cargo en medio de cuestionamientos por el rumbo del parque.

Más tarde, también fue asesor del Ministerio de Cultura, integrándose al equipo de gestión provincial en un rol técnico vinculado a proyectos artísticos y patrimoniales.

