Semáforos inteligentes: cómo se repartirán en Mendoza y por qué algunas zonas quedaron afuera

¿Por qué no en San Rafael o Valle de Uco? La explicación sobre los nuevos semáforos

La incorporación de semáforos inteligentes marcará una nueva etapa para la movilidad urbana en Mendoza. Con una inversión superior a los $6.700 millones , el Gobierno provincial busca mejorar la circulación vehicular, optimizar el funcionamiento del transporte público y reducir los tiempos de viaje en las zonas más congestionadas.

A SITIO ANDINO , el subsecretario de Transporte, Luis Borrego , confirmó que ya concluyó el proceso licitatorio de la segunda etapa y que actualmente se encuentran analizando las ofertas presentadas por las empresas interesadas. "Estamos en proceso de análisis de las ofertas para adjudicarlo . Calculamos que en aproximadamente un mes podremos adjudicar la obra y luego comenzarán los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 15 meses ", explicó el funcionario.

#Mendoza | Se presenta la Gestión Inteligente de Tráfico de la provincia pic.twitter.com/1Yx3SpD1lK

La inversión oficial destinada a esta fase asciende a $6.731 millones y contempla la modernización de 217 intersecciones distribuidas en 18 corredores viales de Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz . La iniciativa forma parte de un plan integral de tres etapas , con una primera que ya fue concluída con la incorporación de estos semáforos en Costanera .

Semáforos inteligentes: cuáles fueron los criterios para elegir Ciudad y Godoy Cruz

Una de las consultas frecuentes sobre el proyecto tiene que ver con la elección de los departamentos beneficiados en esta etapa. Borrego explicó que la decisión responde a criterios técnicos vinculados a la congestión vehicular y a la necesidad de priorizar los corredores donde circula una mayor cantidad de usuarios del transporte público.

"Hemos tomado los sectores más críticos del Gran Mendoza, que son donde existe mayor congestión. Además, muchas de las avenidas que serán intervenidas están relacionadas con las trazas del transporte público", señaló.

Según indicó, la sincronización inteligente permitirá que colectivos y vehículos particulares circulen con mayor fluidez. "Si el transporte público funciona más rápido y puede transitar mejor gracias a las ondas verdes, es más utilizado por las personas porque los viajes son mucho más cortos", afirmó.

El funcionario aclaró que esto no significa que otros departamentos queden excluidos del proyecto. De hecho, adelantó que existe una tercera etapa que incluirá nuevas zonas del Gran Mendoza y eventualmente corredores estratégicos del resto de la provincia.

Cómo funcionarán los nuevos semáforos inteligentes

A diferencia de lo que muchos vecinos imaginan, la obra no implica reemplazar completamente los semáforos existentes. La transformación estará centrada principalmente en la incorporación de tecnología electrónica de última generación, capaz de interconectar todas las intersecciones mediante una plataforma de software centralizada.

WhatsApp Image 2026-05-20 at 16.15.41 En la provincia de Mendoza hay aproximadamente 1.400 semáforos.

"Externamente no va a variar demasiado. Lo que se reemplaza es principalmente la electrónica para que los semáforos puedan monitorearse y coordinarse de forma remota", explicó Borrego.

Además del equipamiento tecnológico, también se renovará parte de la infraestructura civil existente:

Cámaras de inspección e infraestructura subterránea,

Cañerías y cableado,

Columnas, luminarias y cuerpos semafóricos dañados.

El objetivo es resolver problemas recurrentes que actualmente afectan el funcionamiento de numerosas esquinas, especialmente durante episodios de lluvia o ingreso de agua a las instalaciones.

Monitoreo en tiempo real desde el Centro de Gestión de la Movilidad

Uno de los aspectos más innovadores del sistema será el control permanente desde el Centro de Gestión de la Movilidad (CGM), ubicado en la sede de la Subsecretaría de Transporte, sobre calle Tiburcio Benegas.

Actualmente, muchas fallas son detectadas únicamente cuando un vecino realiza un reclamo. Con el nuevo sistema, los desperfectos podrán identificarse automáticamente. "Hoy la única manera de detectar muchas fallas es que alguien las reporte. Con los semáforos inteligentes podremos conocer inmediatamente cuándo ocurre un problema y actuar mucho más rápido", se explayó Borrego.

La plataforma recibirá información constante sobre el estado de cada intersección, permitiendo:

Detectar fallas en tiempo real,

Modificar programaciones de manera remota,

Coordinar horarios según la demanda de tránsito,

Generar y mantener ondas verdes,

Priorizar corredores de transporte público,

Ajustar los ciclos según los días y horarios de circulación.

Las etapas del proyecto de semaforización inteligente

La iniciativa provincial está dividida en tres grandes etapas:

Etapa I: Costanera

La primera fase comenzó en abril del año pasado e incorporó al sistema inteligente las 18 intersecciones de la Costanera, desde calle Brasil hasta la Rotonda del Avión.

Según Borrego, los resultados obtenidos durante el primer año de funcionamiento han sido positivos, especialmente considerando que se trata de uno de los corredores más complejos del área metropolitana.

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Etapa II: Ciudad y Godoy Cruz

La etapa actualmente en proceso de adjudicación comprende 217 intersecciones en sectores de alta congestión vehicular de ambos departamentos.

En qué esquinas estarán los nuevos semáforos inteligentes

Ciudad de Mendoza:

José Vicente Zapata–Colón–Arístides Villanueva (de Costanera a Boulogne Sur Mer), Salta (de Além a Maipú), Rioja (de Beltrán a Barraquero), Patricias Mendocinas (de Godoy Cruz a Pedro Molina), Chile (de San Lorenzo a Godoy Cruz), Buenos Aires–Necochea (de Costanera a Perú), Gutiérrez–Lavalle (de Perú a Costanera), Paso de los Andes (de Andrade a Fader), Beltrán (de Costanera a Mitre), Sobremonte–Pedro Molina–Rondeau (de Boulogne Sur Mer a Costanera), Morón–Peltier–Pueyrredón (de Costanera a Boulogne Sur Mer), Emilio Civit (de Boulogne Sur Mer a Tiburcio Benegas), Godoy Cruz (de Perú a San Martín) y San Martín (de Godoy Cruz a Mosconi).

Godoy Cruz:

Corredor del Oeste, el corredor Paso de los Andes–Joaquín V. González (de Santiago del Estero a Pedro Benegas), San Martín (de Yrigoyen–Brasil a José Ingenieros) y el eje Sarmiento–Tiburcio Benegas (de Cervantes –Puente Olive– a Joaquín V. González)

Etapa III: expansión al resto del Gran Mendoza

La tercera fase contempla extender la tecnología hacia otras zonas estratégicas de Las Heras, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo, además de evaluar futuras intervenciones en corredores relevantes de departamentos como San Martín y San Rafael.

Actualmente, hay aproximadamente 1.400 semáforos en toda la provincia de Mendoza, muchos de los cuales podrían incorporarse gradualmente a este sistema inteligente en los próximos años.