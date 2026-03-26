El Gobierno de Mendoza instalará semáforos inteligentes en 217 esquinas del área metropolitana

El Gobierno de Mendoza instalará en los próximos meses nuevos semáforos en las intersecciones más concurridas de la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz . Con esta inversión millonaria, prometen mejorar la fluidez del tránsito en el área metropolitana . En qué calles se instalarán.

Este jueves, se realizó la apertura de sobres con las cuatro ofertas presentadas en la licitación para avanzar en la segunda etapa del sistema de semáforos inteligentes , encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo ; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema ; y el subsecretario de Transporte, Luis Borrego .

El presupuesto oficial asciende a $6.731 millones y contempla la provisión de controladores electrónicos de última generación, la actualización de equipamiento existente y la centralización operativa de las intersecciones al Centro de Gestión de la Movilidad (CGM), desde donde se gestionan en forma dinámica los tiempos semafóricos según las condiciones de tránsito.

Mema destacó que "es una inversión muy importante que hace a la calidad de vida" , y remarcó que, aunque el tránsito es responsabilidad de los municipios, optaron por modernizar la red semafórica con fondos provinciales. "Con la idea del plan de movilidad, se busca agilizar el tránsito de las personas que se mueven en vehículos particulares, aunque siempre se ha priorizado disminuir los tiempos en el transporte público", añadió.

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Nuevos semáforos para mejorar la fluidez del tránsito

Esta etapa comprende 217 intersecciones en 18 ejes de calles de la Ciudad y de Godoy Cruz. "Van a ser intervenidas en su infraestructura, en primera instancia, y en segunda, incorporando tecnología electrónica que permite monitorearlos desde el CGM que tenemos en la Subsecretaría de Transporte, para así poder sincronizarlos y generar ondas verdes", afirmó Borrego.

Respecto al impacto de este sietema, aseguró: "Es algo muy importante, tanto para los vehículos particulares como para el transporte público, porque esto nos permite tener más fluidez en la movilidad de la Ciudad y también hacer mejor uso del espacio, ya que, al sincronizar los semáforos, el flujo mejora". Asimismo, sostuvo que esto tendrá un impacto positivo para el ambiente debido a que disminuirá la contaminación: “Al reducir las frenadas y los arranques, se genera una baja en las emisiones que producen los autos”.

"Hay una tercera etapa de este proyecto que comprende el resto de los semáforos de otras intersecciones importantes o estratégicas del departamento de Godoy Cruz y los que restan de Las Heras, Maipú, Luján y Guaymallén", adelantó Borrego.

calle Aristides Villanueva, remodelaci Foto: Cristian Lozano

Dónde instalarán los nuevos semáforos

La segunda etapa de la implementación de estos semáforos abarca sectores "estratégicos" de la Ciudad de Mendoza y de Godoy Cruz. Las obras de instalación tendrá una duración de 15 meses, con inauguraciones parciales cada 60 días aproximadamente, indicó el subsecretario de Transporte.

Ciudad de Mendoza:

José Vicente Zapata–Colón–Arístides Villanueva (de Costanera a Boulogne Sur Mer), Salta (de Além a Maipú), Rioja (de Beltrán a Barraquero), Patricias Mendocinas (de Godoy Cruz a Pedro Molina), Chile (de San Lorenzo a Godoy Cruz), Buenos Aires–Necochea (de Costanera a Perú), Gutiérrez–Lavalle (de Perú a Costanera), Paso de los Andes (de Andrade a Fader), Beltrán (de Costanera a Mitre), Sobremonte–Pedro Molina–Rondeau (de Boulogne Sur Mer a Costanera), Morón–Peltier–Pueyrredón (de Costanera a Boulogne Sur Mer), Emilio Civit (de Boulogne Sur Mer a Tiburcio Benegas), Godoy Cruz (de Perú a San Martín) y San Martín (de Godoy Cruz a Mosconi).

Godoy Cruz:

Corredor del Oeste, el corredor Paso de los Andes–Joaquín V. González (de Santiago del Estero a Pedro Benegas), San Martín (de Yrigoyen–Brasil a José Ingenieros) y el eje Sarmiento–Tiburcio Benegas (de Cervantes –Puente Olive– a Joaquín V. González).

Este sistema se conecta al Centro de Gestión de la Movilidad desde donde se coordinan las intersecciones semaforizadas a través de la implementación de “ondas verdes”, según el Gobierno, además de permitir la detección automática de fallas -como lámparas quemadas, aperturas de gabinetes, cortes de energía o daños causados por accidentes con alertas enviadas al área técnica para su resolución.